親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「北斗」今年首發 高密度組網序幕

2019-04-22 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸順利發射第44顆北斗衛星。 （新華社）
中國大陸順利發射第44顆北斗衛星。 （新華社）
分享
北京時間2019年4月20日22時41分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第44顆北斗導航衛星。

中新社引述北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風指出，此次發射的衛星是北斗三號系統第20顆組網衛星，屬於北斗三號系統首顆傾斜地球同步軌道衛星。

這種包含傾斜地球同步軌道、地球同步軌道、中圓地球軌道三種不同類型軌道衛星的混合星座設計是北斗系統獨有、國際首創，將有效增加亞太地區衛星可見數，為亞太地區提供更優質服務。

這次發射是2019年度北斗導航衛星首次發射，拉開了今年北斗高密度組網的序幕。今年計畫發射8-10顆北斗三號組網衛星，完成所有中圓地球軌道衛星發射，進一步完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗。

自去年底北斗三號工程建成基本系統、開通全球服務以來，北斗系統運行平穩，經全球範圍測試評估，在全球區域定位精度優於10米，在亞太區域定位精度優於5米，滿足指標要求。

楊長風表示，經過多年發展，北斗已形成完整產業鏈，在中國大陸交通、農業、公安、測繪等行業以及大眾領域已實現規模化應用。

今年，將逐步加大與互聯網、大數據、人工智慧等新興技術的深度創新融合，不斷催生「北斗+」融合應用新模式和新業態。

目前，北斗系統在印尼土地確權、科威特建築施工、烏干達國土測繪、緬甸精準農業、馬爾地夫海上打樁、柬埔寨無人機、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時以及俄羅斯電力巡檢等領域得到廣泛應用。北斗高精度產品出口90多個國家和地區，北斗地基增強技術和產品成體系輸出海外。

後續，該衛星將變軌進入工作軌道，並且進行一系列在軌測試，將與此前發射的18顆中圓地球軌道衛星和1顆地球同步軌道衛星進行組網，提供服務。

星座
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

兩岸條例修正草案 立院今審查

2019-04-22 00:04

內政部提醒村里長 勿簽陸協議

2019-04-22 00:10

甘肅火星基地 航天主體文旅正夯

2019-04-22 02:04

台博士上海求職 今年少兩成

2019-04-21 23:31

「涼月號」抵青島，7年來首艘日艦訪中

2019-04-21 23:26

逃犯條例修法 林鄭拒設日落條款

2019-04-21 16:25

解放軍海軍成立70周年大會：聽黨指揮、捍衛主權

2019-04-21 14:57

解放軍後天舉行海上閱兵 各國艦艇抵達青島港

2019-04-21 13:49

宣布參選澳門特首 賀一誠請辭中共全國人大代表

2019-04-21 13:42

中共涉台智庫周志懷：探索「兩制台灣方案」已在路上

2019-04-21 12:04

陸政協副主席蘇輝：蔡政府以「台灣共識」推動去中國化

2019-04-21 11:36

廈門今晨大霧預警 鼓浪嶼渡輪停航、旅客擠爆碼頭

2019-04-21 10:33

任正非再批美打壓華為：西方必須接受其他國家崛起

2019-04-21 10:26

回首中共海軍70年…從舢舨起家 毛澤東選的海軍司令還會暈船

2019-04-21 08:00

習近平談五四：領青年聽黨話、跟黨走

2019-04-21 00:46

中共4月23日海上閱兵 60多國參與

2019-04-21 00:46

辯護新疆政策？中共駐哈薩克大使：不會普通話 談何人權

2019-04-21 00:46

新黨與李毅視訊 陸委會重批：譁眾取寵、自取其辱

2019-04-20 21:57

海上閲兵「秀肌肉」？陸軍事專家：說明我們沒敵意

2019-04-20 20:19

陸委會證實 李凈瑜獲准4月22赴陸探視李明哲

2019-04-20 19:19

參加青島閱艦式 新加坡護衛艦第一個到訪

2019-04-20 17:42

影╱看中共海軍從當年數艘渡江漁船 發展成海上強權

2019-04-20 17:05

37國將參加一帶一路峰會 由習近平主持圓桌會議

2019-04-20 16:19

創建中國首個反貪局 「改革院長」肖揚去世

2019-04-20 16:12

習近平談五四 要加強引領廣大青年「聽黨話、跟黨走」

2019-04-20 16:09

老齡化＋年輕人借錢消費 中國長期大量順差已不可能

2019-04-20 14:49

居住證管理從修法變成行政命令？陸委會澄清

2019-04-20 14:41

馬哈迪訪北京前 宣布重啟中馬上兆元地產合作項目

2019-04-20 14:17

規範持居住證者 台青：心灰意冷，乾脆留在大陸

2019-04-20 13:25

30萬公民在港 加國關注《逃犯條例》修法

2019-04-20 12:27

共軍23日舉行海上閱兵 航母、新型核潛艇全數亮相

2019-04-20 11:59

陸網民問自家航母怎掛日本國旗？ 專家趕緊跳出來澄清

2019-04-20 10:00

兩岸設和平發展區 金門想試點

2019-04-20 00:17

中共海軍陸戰隊 擴編成軍

2019-04-20 00:17

華府鷹派中國通白邦瑞 未獲大陸簽證

2019-04-19 20:49

翻山越嶺來看你 習近平藉考察挺重慶書記

2019-04-19 18:48

陸模型賽現共軍攻台作品 學者：民間仇台情緒升

2019-04-19 17:22

繼義大利之後 瑞士也要加入一帶一路

2019-04-19 17:21

針對美台關係升溫？ 解放軍演練「搶灘登陸」

2019-04-19 16:53
看更多

熱門文章

中共海軍新發言人亮相 陸網友：帥到無法呼吸

2019-04-21 09:28

陸政協副主席蘇輝：蔡政府以「台灣共識」推動去中國化

2019-04-21 11:36

回首中共海軍70年…從舢舨起家 毛澤東選的海軍司令還會暈船

2019-04-21 08:00

大陸經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01

中國成功發射第44顆北斗導航衛星

2019-04-21 09:10

影／跟定妳了！2.7公尺眼鏡蛇鑽車過夜 女子嚇壞

2019-04-21 17:48

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00

「她就是我的光」浙江小六生情書網上爆紅

2019-04-21 09:44

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36

中共涉台智庫周志懷：探索「兩制台灣方案」已在路上

2019-04-21 12:04

北京首都機場 今突發提升安檢警示

2019-04-21 09:54

質疑華為手機會自動P圖 中國網媒主筆遭開除

2019-04-21 13:14

巴黎聖母院救火 中國這款無人機立大功

2019-04-21 12:04

解放軍後天舉行海上閱兵 各國艦艇抵達青島港

2019-04-21 13:49

10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00

任正非再批美打壓華為：西方必須接受其他國家崛起

2019-04-21 10:26

解放軍海軍成立70周年大會：聽黨指揮、捍衛主權

2019-04-21 14:57

「涼月號」抵青島，7年來首艘日艦訪中

2019-04-21 23:26

宣布參選澳門特首 賀一誠請辭中共全國人大代表

2019-04-21 13:42

投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37

廈門今晨大霧預警 鼓浪嶼渡輪停航、旅客擠爆碼頭

2019-04-21 10:33

中國勞動新變局 外賣搶破頭工廠大缺工

2019-04-21 17:38

內地擬規定「P圖及惡搞換臉」屬侵犯肖像權 藝人蔡徐坤告B站

2019-04-21 10:12

逃犯條例修法 林鄭拒設日落條款

2019-04-21 16:25

非洲豬瘟又爆疫情 陸海口市4地區146豬死亡

2019-04-21 16:18

台籍博士赴上海謀教職 活動報名人數比去年少

2019-04-21 14:19

恢復性訓練 遼寧艦副艦長：向打仗艦艇轉變

2019-04-21 22:37

答不出習近平執政理念 黑龍江交通廳黨組遭整改

2019-04-21 13:33

陸企人物／一克甜品，當建築師戀上3D法式甜點

2019-04-21 14:03

中共國務院智囊 王檢貴任中央辦公廳局長

2019-04-21 15:57

梁祝鋼琴編曲巫漪麗過世 享壽89歲

2019-04-21 22:59

買房只要半價 呼和浩特人才新政惹議

2019-04-21 11:33

德陽無人機種稻 一畝田兩分鐘

2019-04-22 02:05

兩岸條例修正草案 立院今審查

2019-04-22 00:04

大學畢業可半價買房！陸搶人才放絕招

2019-04-21 23:29

中俄跨境電商 業務爆量

2019-04-22 02:05

台博士上海求職 今年少兩成

2019-04-21 23:31

到三毛故鄉海定 感受小沙女流浪記

2019-04-21 23:45

「北斗」今年首發 高密度組網序幕

2019-04-22 02:04

內政部提醒村里長 勿簽陸協議

2019-04-22 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top