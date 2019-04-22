「北斗」今年首發 高密度組網序幕

2019-04-22 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸順利發射第44顆北斗衛星。 （新華社） 分享 facebook 北京時間2019年4月20日22時41分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第44顆北斗導航衛星。

中新社引述北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風指出，此次發射的衛星是北斗三號系統第20顆組網衛星，屬於北斗三號系統首顆傾斜地球同步軌道衛星。

這種包含傾斜地球同步軌道、地球同步軌道、中圓地球軌道三種不同類型軌道衛星的混合星座設計是北斗系統獨有、國際首創，將有效增加亞太地區衛星可見數，為亞太地區提供更優質服務。

這次發射是2019年度北斗導航衛星首次發射，拉開了今年北斗高密度組網的序幕。今年計畫發射8-10顆北斗三號組網衛星，完成所有中圓地球軌道衛星發射，進一步完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗。

自去年底北斗三號工程建成基本系統、開通全球服務以來，北斗系統運行平穩，經全球範圍測試評估，在全球區域定位精度優於10米，在亞太區域定位精度優於5米，滿足指標要求。

楊長風表示，經過多年發展，北斗已形成完整產業鏈，在中國大陸交通、農業、公安、測繪等行業以及大眾領域已實現規模化應用。

今年，將逐步加大與互聯網、大數據、人工智慧等新興技術的深度創新融合，不斷催生「北斗+」融合應用新模式和新業態。

目前，北斗系統在印尼土地確權、科威特建築施工、烏干達國土測繪、緬甸精準農業、馬爾地夫海上打樁、柬埔寨無人機、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時以及俄羅斯電力巡檢等領域得到廣泛應用。北斗高精度產品出口90多個國家和地區，北斗地基增強技術和產品成體系輸出海外。

後續，該衛星將變軌進入工作軌道，並且進行一系列在軌測試，將與此前發射的18顆中圓地球軌道衛星和1顆地球同步軌道衛星進行組網，提供服務。