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逃犯條例修法 林鄭拒設日落條款

2019-04-21 16:25世界日報 香港新聞組／香港21日電

《逃犯條例》委員會17日召開首次會議，民主派「突襲式拉布」成功，讓會議進行兩小時都無法選出正、副主席便休會。特首林鄭月娥對此感到失望及遺憾，她指「涉及內地就不得」，「最終拖住香港樣樣東西都做不到」。

香港01報導，民主派促政府撤回修例方案，反建議設「日落條款」，只處理台灣殺人案，林太表明不可行及不會接受，並強調政府很有決心改善制度。

她並批評民主派反對修例的說法，「有些反對人士，他講來講去，總之涉及內地就不得。甚至有人認為這條條例基本上內容沒甚麼問題，一個月都可以通過，如果你剔除了內地的移交，我覺得這種非常有偏見，甚至背後有些目的的做法」，稱如果香港社會繼續這樣下去，一國兩制工作將很難行穩致遠。

報導指出，林鄭指距離立法會休會不足3個月，若有議員作出不合作、抗爭行為，最終只會拖住香港，甚麼也做不到。她還舉例，2018/19立法年度開始，即使已修訂《議事規則》，立法會工作並不順暢，除《逃犯條例》法案委員會未能選出主席外，同日亦再次出現「流會」；財委會本年度至今只批出88億元的新工程，只佔整體5%，冀議員反思。

明報報導，林鄭說自己上任兩年來已展示最大誠意，如去年親自與各黨派「坐低傾」怎通過更多工程，「但我今日都很遺憾跟大家說，我都未必有這個政治能量，因為部分議員根本希望我下台，或者是要通過不信任動議，即使我邀請他們再次討論，相信以他們今日繼續抗爭性、不合作的態度，都難以改善到現狀」。

民主黨議員涂謹申批評，若林鄭月娥認為自己無政治能量，就是時候引退交棒。報導說，公民黨黨魁楊岳橋批評林太「情緒化的回應」解決不到問題，籲她拿出更大誠意。他說，政府當初以台灣殺人案為由推動修例，而設日落條款是民主派提出的針對方案，是最具誠意和為各方接受，形容已伸出橄欖枝，驚訝政府拒絕。

林鄭不接受《逃犯條例》日落條款。 香港中國通訊社
林鄭不接受《逃犯條例》日落條款。 香港中國通訊社
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林鄭不接受《逃犯條例》日落條款，質疑外國「人云亦云」 轟泛民不合作 ：部分議員根...
林鄭不接受《逃犯條例》日落條款，質疑外國「人云亦云」 轟泛民不合作 ：部分議員根本希望我下台。 香港中國通訊社
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香港立法會林鄭月娥
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