解放軍海軍成立70周年大會：聽黨指揮、捍衛主權

2019-04-21 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共解放軍海軍成立70周年大會，今天在北京舉行。大會方面表示，解放軍海軍已逐步發展成為一支能夠有效捍衛國家主權、安全、發展利益的強大的現代化海軍；並強調，堅決聽黨指揮，堅定不移用習近平強軍思想特別是海軍建設重要指示，統一思想和行動。

據中共解放軍「人民海軍」發布，黨的十八大以來，在習近平的掌舵領航下，在習近平強軍思想的科學指引下，人民海軍高歌猛進、闊步前行，大踏步趕上時代發展潮流，發生了歷史性變革、取得了歷史性成就。

大會強調，聽黨指揮是根本保證，紅色基因是血脈優勢，備戰打仗是核心價值，改革創新是動力源泉，全面從嚴是堅實基礎。

大會表示，海軍廣大官兵將始終圍繞堅決聽黨指揮、加快轉型發展，建成一流海軍，隨時準備打仗的目標要求，堅定不移用習近平強軍思想特別是海軍建設重要指示，統一思想和行動，確保新時代海軍建設發展，堅定正確政治方向。