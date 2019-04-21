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解放軍海軍成立70周年大會：聽黨指揮、捍衛主權

2019-04-21 14:57聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共解放軍海軍成立70周年大會，今天在北京舉行。大會方面表示，解放軍海軍已逐步發展成為一支能夠有效捍衛國家主權、安全、發展利益的強大的現代化海軍；並強調，堅決聽黨指揮，堅定不移用習近平強軍思想特別是海軍建設重要指示，統一思想和行動。

據中共解放軍「人民海軍」發布，黨的十八大以來，在習近平的掌舵領航下，在習近平強軍思想的科學指引下，人民海軍高歌猛進、闊步前行，大踏步趕上時代發展潮流，發生了歷史性變革、取得了歷史性成就。

大會強調，聽黨指揮是根本保證，紅色基因是血脈優勢，備戰打仗是核心價值，改革創新是動力源泉，全面從嚴是堅實基礎。

大會表示，海軍廣大官兵將始終圍繞堅決聽黨指揮、加快轉型發展，建成一流海軍，隨時準備打仗的目標要求，堅定不移用習近平強軍思想特別是海軍建設重要指示，統一思想和行動，確保新時代海軍建設發展，堅定正確政治方向。

大會還對海軍航空兵某旅、泉州艦、和平方舟號醫院船、某潛艇支隊某艇員隊、中建島守備營、海口艦、某防險救生支隊機動救撈中隊、長城201號艇、艦載航空兵某團、陸戰隊某旅機械化步兵合成營輕型機械化步兵二連等10個突出貢獻單位，姜凱、舒積成、李大雲等26名突出貢獻個人，進行了表彰。

中共海軍054A飛彈巡防艦。 中共海軍
中共海軍054A飛彈巡防艦。 中共海軍
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海軍思想習近平
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