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解放軍後天舉行海上閱兵 各國艦艇抵達青島港

2019-04-21 13:49聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共解放軍23日將於青島舉行多國海上閱兵，南韓、日本等多國的艦艇陸續抵達青島港，官兵整齊站在甲板上，解放軍在岸上奏樂歡迎。

據官方香港電台報導，其中南韓派出京畿號護衛艦到青島，有南韓僑民到岸邊迎接。

其餘已抵達青島港的艦艇，包括印度的加爾各答號導彈驅逐艦、汶萊的達魯塔克瓦號巡邏艦等。

海上閱兵將於23日舉行，中方將派出遼寧號航空母艦等接受檢閱。

南韓派出京畿號護衛艦到青島，有南韓僑民到岸邊迎接。香港電台
南韓派出京畿號護衛艦到青島，有南韓僑民到岸邊迎接。香港電台
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