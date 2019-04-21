解放軍後天舉行海上閱兵 各國艦艇抵達青島港

2019-04-21 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共解放軍23日將於青島舉行多國海上閱兵，南韓、日本等多國的艦艇陸續抵達青島港，官兵整齊站在甲板上，解放軍在岸上奏樂歡迎。

據官方香港電台報導，其中南韓派出京畿號護衛艦到青島，有南韓僑民到岸邊迎接。

其餘已抵達青島港的艦艇，包括印度的加爾各答號導彈驅逐艦、汶萊的達魯塔克瓦號巡邏艦等。