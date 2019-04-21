宣布參選澳門特首 賀一誠請辭中共全國人大代表
4月18日正式宣布參選澳門特首的澳門立法會主席賀一誠，已請辭中共全國人大代表職務。
據新華社報導，4月20日，十三屆全國人大常委會第十次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。全國人大委員長栗戰書主持會議。
報導稱，會議審議了賀一誠關於辭去十三屆全國人大代表職務的請求。此前，賀一誠初步決定參選澳門特別行政區第五任行政長官。根據有關法律規定，澳門特別行政區全國人大代表是澳門特別行政區行政長官選舉委員會的當然委員，而選舉委員會委員不能參選行政長官，參選行政長官需要辭去全國人大代表職務。
據澎湃新聞報導，賀一誠1957年6月出生於澳門，曾任澳門特區行政會委員、澳門中華總商會副會長等職，2013年10月，當選澳門特區立法會主席，2017年10月連任。他是第九至十三屆全國人大代表、全國人大常委會委員。
今年4月18日，賀一誠在記者會上宣布，初步決定參加澳門特區第五任行政長官選舉。
賀一誠當時表示，會優先解決民生問題和推動澳門經濟適度多元發展，以及澳門如何融入粵港澳大灣區。他說，希望藉助多年來在全國人大常委會和特區立法會的工作經驗，為未來澳門與大灣區在法制上銜接提供幫助。
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