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中共涉台智庫周志懷：探索「兩制台灣方案」已在路上

2019-04-21 12:04聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國社科院前台研所所長、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷最近在武漢舉行的「國家統一與民族復興」研討會上稱，該研討會「首開兩岸智庫民主協商的先河」。他還說，不管民進黨當局多不情願、激進台獨反對聲浪有多大，探索「兩制台灣方案」已在路上。

據中評社報導，這場在武漢舉行的「國家統一與民族復興」研討會，由華中師範大學和湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦，全國台灣研究會、中華兩岸青年創新產業發展基金特別支持。研討會以「融合發展，推動統一」為主題。周志懷作會議總結。

周志懷總結時表示，探索兩制台灣方案已在路上，不僅大陸學者提出了很多具體思考，與會台灣學者也認為，一國兩制台灣方案不能只有單一方案，台灣也應該提出自己的台灣版的統一方案。他認為，與會的兩岸學者已呈現了某種程度的相向而行。

他並指出，這次研討會，首開兩岸智庫民主協商的先河。兩岸民主協商將深刻影響台灣未來的積極選擇。這次研討會有很強的開放性、包容性，是兩岸智庫民主協商的破冰。

周志懷說，這次研討會也回答了當下兩岸社會各界關切的「武統」和「急統」問題。多名學者集中探討了2020至2035年的兩岸關係，提出了對2035年前中期台海局勢走向的看法。在這些論述中，一個關鍵詞是「未來十五年」，另一個關鍵詞是「漸進統一」，這兩點需要引起關注。

他認為，這表明兩岸長期存在的政治分歧，不能一代一代傳下去，另一方面也表明，雖然說中國必然統一也必須統一，但是前進道路上不能一帆風順，需要時間、耐心和共同努力。「因此，2020到2035年兩岸關係的討論，集中回答了武統、急統，不是現階段大陸的對台政策。」

周志懷並總結了學者對未來兩岸關係的建議：一，盡最大努力化解台海風險，做最壞打算爭取最好結果。二，繼續加大對台政策創新，提高政策針對性和有效性。三，建立兩岸共同機構。四，積極改變兩岸交流方式。

中國社科院前台研所所長、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。聯合...
中國社科院前台研所所長、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。聯合報系資料照
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周志懷台海
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