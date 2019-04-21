陸政協副主席蘇輝：蔡政府以「台灣共識」推動去中國化

2019-04-21 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝最近在一場研討會上表示，蔡英文政府以所謂「台灣共識」推動去中國化，其支持度不僅沒有提升，反而陷入執政危機。

據中評社報導，蘇輝20日在武漢出席第二屆「國家統一與民族復興」研討會，蘇輝對兩岸問題學者特別是台灣學者提出了三點希望：一是要積極做兩岸和平統一大業的獻策者；二是要積極做兩岸關係和平統一進程的推動者；三是要積極做祖國和平統一進程的實踐者。

據報導，該研討會由華中師範大學和湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦，全國台灣研究會、中華兩岸青年創新產業發展基金特別支持。研討會以「融合發展，推動統一」為主題。

蘇輝致詞時稱，台灣前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流，是絕路。

她指出，儘管台灣當局阻撓兩岸交流交往，但兩岸民間交流依然熱絡；蔡政府以所謂「台灣共識」推動去中國化，其支持度不僅沒有提升，反而陷入執政危機；台灣縣市長選舉，藍營在15個縣市取得勝利；韓國瑜以「九二共識」理念，在所謂深綠的高雄高票當選市長；大陸高校對台灣學生招生，台灣高中生排隊報名；台灣民眾已超過半數人認為兩岸最終會走向統一。