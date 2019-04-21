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廈門今晨大霧預警 鼓浪嶼渡輪停航、旅客擠爆碼頭

2019-04-21 10:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

廈門市今天早上5時15分發出大霧橙色預警，能見度不足200公尺，來往廈門到鼓浪嶼的渡輪一度停航，大批旅客滯留，當地警方維持秩序。

香港星島日報，有參加旅行團到廈門旅遊的香港旅客表示，受到停航影響，警方即時駐守碼頭，防止大批旅客湧入，包括多個復活節香港團、數百名香港旅客在內遊客在場守候。

現場人擠人，原本趕早班船的旅客都大表無奈，行程亦受阻延。至早上9時半，天氣情況改善，渡輪恢復航班，大批遊客一擁而上。

數百名旅客擠爆碼頭等候。香港星島日報
數百名旅客擠爆碼頭等候。香港星島日報
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