廈門今晨大霧預警 鼓浪嶼渡輪停航、旅客擠爆碼頭

2019-04-21 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



廈門市今天早上5時15分發出大霧橙色預警，能見度不足200公尺，來往廈門到鼓浪嶼的渡輪一度停航，大批旅客滯留，當地警方維持秩序。

據香港星島日報，有參加旅行團到廈門旅遊的香港旅客表示，受到停航影響，警方即時駐守碼頭，防止大批旅客湧入，包括多個復活節香港團、數百名香港旅客在內遊客在場守候。