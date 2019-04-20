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新黨與李毅視訊 陸委會重批：譁眾取寵、自取其辱

2019-04-20 21:57聯合報 記者許依晨╱即時報導

新黨今天下午舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，表達捍衛談論兩岸統一的言論自由，會中透過越洋視訊方式與日前遭驅逐出境的大陸武統學者李毅連線。陸委會晚間表示，相關政黨政治訴求毫無國家安全理念，沒有善盡政黨社會責任，其連線武統人士鼓吹宣揚戰爭的言論，只是譁眾取寵、自取其辱。

陸委會說，新黨今日辦理活動附和與配合宣傳中共對台主張，及視訊連線武統人士李毅大放厥詞，指中共將武力統一台灣、並簽署統一協定等，陸委會要嚴正指出，相關政黨政治訴求毫無國家安全理念，沒有善盡政黨社會責任，其連線武統人士鼓吹宣揚戰爭的言論，只是譁眾取寵、自取其辱，完全無法得到台灣民眾的認同。

陸委會指出，中華民國是民主法治的國家，憲法保障國人享有言論自由，但並非漫無邊際，不歡迎「武統」、「一國兩制」這樣的言論在台灣鼓譟散播，也不歡迎任何政黨、團體、人士企圖透過鼓吹戰爭的手法傷害台灣。

陸委會說，政府也警告中共當局，切勿妄想使用武力危害台灣社會安定，壓迫台灣接受其莫名無理的政治主張，我方有信心與決心團結全民捍衛國家主權與安全；我政府對非友善境外人士，不但嚴以禁止入境，如有入境將立即驅離。

新黨在桃園市婦女館舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，表達捍衛談論兩岸統一的言論自由...
新黨在桃園市婦女館舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，表達捍衛談論兩岸統一的言論自由，會中透過越洋視訊方式和李毅連線。記者張裕珍／攝影
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陸委會戰爭中共
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