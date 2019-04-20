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海上閲兵「秀肌肉」？陸軍事專家：說明我們沒敵意

2019-04-20 20:19聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共海軍今天宣布將在4月23日舉行的海上閲兵，參閲艦艇中有些艦艇是首次亮相。路透社以此為標題報導稱「中國將在海軍紀念日上展示新式艦艇以此在軍事上『秀肌肉』」。中國海軍專家表示，「這些裝備近距離展示給世界同行，本身就說明我們沒有敵意」。

4月23日在青島及其附近海空域舉行的海上閲兵，中方參閲艦艇和飛機包括航母遼寧艦、新型核潛艇、新型驅逐艦、戰機等在內，有些艦艇是第一次亮相。

對於外媒將此形容為中國軍事實力強大後的「秀肌肉」，環球時報報導，中國海軍研究院研究員張軍社表示，中國海軍宣佈遼寧艦、新的核潛艇、驅逐艦都要在閲兵儀式中亮相，進一步展示出中國海軍開放、透明姿態，「這些裝備近距離展示給世界同行，說明沒有藏著掖著，這本身就說明我們沒有敵意，展現中國海軍與各國海軍共同維護世界和平穩定的願望」。

張軍社強調，這根本不是秀肌肉，其它國家應該用正常心態看待，不應採取雙重標準。

張軍社表示，各國在重大節日、海軍成立日舉行多國海軍活動，包括國際艦隊檢閲等活動是世界很多國家共同的做法，符合國際慣例，中國海軍舉行多國海軍活動一方面是為了增進中國與其他國家海軍之間的相互瞭解，增進友誼，為推動海上安全合作打下良好的基礎。

他說，另一方面也為各國海軍近距離瞭解、觀察中國海軍提供機會，展示中國海軍和其它海軍加強溝通、合作的良好願望。

配合中共海軍建軍70周年，央視發布一則影片，宣揚中共海軍如何從當年的渡江漁船，成...
配合中共海軍建軍70周年，央視發布一則影片，宣揚中共海軍如何從當年的渡江漁船，成為今日的「大國海軍」。（取自央視新聞）
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海軍遼寧艦國軍
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