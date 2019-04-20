影╱看中共海軍從當年數艘渡江漁船 發展成海上強權

2019-04-20 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



本月23日中共海軍就將成立屆滿70周年，中央電視台20日發布一則短視頻，講述解放軍如何從當年數艘木製漁船，以70年時間，在今天成為全球海上強權。大陸海軍副司令員邱延鵬指出，自1949年4月23日在江蘇泰州白馬廟成立以來，中國海軍已成為一支能有效捍衛國家主權、安全、發展利益的強大現代化海軍，成為一支核常兼備、具有信息化條件下威懾和實戰能力、能遂行多樣化軍事任務的海上力量。

邱延鵬20日在青島舉行的記者會中，除說明中共海軍成立70周年多國海軍活動內容，並介紹中共海軍70年來的發展成果。邱延鵬說，「今天的人民海軍，是一支聽黨指揮的忠誠之師，是一支能打勝仗的威武之師，是一支作風優良的文明之師。」

邱延鵬表示，中共海軍在戰火中誕生、在戰鬥中成長，參加過1,000多次戰役、戰鬥，湧現出「海上先鋒艦」、「水下先鋒艇」、「海空雄鷹團」等一大批英雄部隊，以及一大批英雄模範，創造了「小艇打大艦」、「海上拼刺刀」、「空中白刃戰」等輝煌戰績和經典戰例。

邱延鵬說，「進入新時代，人民海軍在練兵備戰、戰備巡邏、海上維權、遠洋護航、撤僑護僑等重大任務中，敢於鬥爭、善於鬥爭，打了一個又一個漂亮仗。」

在宣揚中共海軍戰力的同時，邱延鵬也不忘強調，「中國海軍始終是一支和平的力量，不會對任何國家構成威脅。」邱延鵬說，「近代中國蒙受了太多的苦難，中國人民深知和平之寶貴。中國海軍從未給世界任何地方帶來戰火、動盪和不安，始終懂得和平、珍惜和平、捍衛和平。」

他指出，「人民海軍發展壯大，為世界提供了越來越多的安全產品。」2008年至今，大陸海軍共派出32批護航編隊、103艘次艦艇、69架次直升機、2.7萬餘人次官兵，為6,600餘艘中外船舶護航，其中一半以上是外國商船，並完成了20批次敘利亞化武海運護航。