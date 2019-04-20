習近平談五四 要加強引領廣大青年「聽黨話、跟黨走」

2019-04-20 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



新華社報導，中共中央政治局19日以五四運動為主舉行集體學習。中共中央總書記習近平指出，新時代要繼續加強對五四運動和五四精神的研究。他並要求，「要闡明中國共產黨和中國青年運動的關係，加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年自覺堅持黨的領導，聽黨話、跟黨走。」

五四運動是1919年在中國爆發的學生運動，起因於一大戰結束後舉行的巴黎和會上，列強將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，但當時北洋政府未能捍衛國家利益，引發民眾極度不滿。許多學生、工人與民眾因而上街遊行、請願、罷課、罷工，當時最著名的口號是「外爭國權，內除國賊」。

一般認為，五四運動直接影響了中國共產黨的誕生和發展。中共黨史也將其定義為「反帝反封建的愛國運動」，並以此運動作為舊民主主義革命和新民主主義革命的分水嶺。

不過，近年來，大陸部分左翼青年積極參與聲援工人維權等社會運動，卻引來北京當局打壓。中國政治學者乘桴早前接受BBC中文網訪問時說，「中國共產黨實際上就是通過知識分子和工農相結合而產生的」；「如果當局允許他們在這樣一個政治正確的框架下走下去，勢必會成為挑戰中共執政的力量，這是中共絶不能允許的。」

因此，如何應對今年五四運動一百周年，也成為北京當局一個尷尬的難題。新華社指出，在19日下午舉行的中共中央政治局第14次集體學習上，中央團校特聘教授、中國青少年研究中心研究員李玉琦，就五四運動的歷史意義和時代價值作講解。

習近平在主持學習時發表講話指出，五四運動是中國近現代史上具有里程碑意義的重大事件。「紀念五四運動、發揚五四精神，必須加強對五四運動和五四精神的研究，以引導廣大青年在五四精神激勵下，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。」

習近平表示，要堅持大歷史觀，把五四運動放到中華民族5,000多年文明史、中國人民近代以來170多年鬥爭史、中國共產黨90多年奮鬥史中來認識和把握。