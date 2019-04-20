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習近平談五四 要加強引領廣大青年「聽黨話、跟黨走」

2019-04-20 16:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

新華社報導，中共中央政治局19日以五四運動為主舉行集體學習。中共中央總書記習近平指出，新時代要繼續加強對五四運動和五四精神的研究。他並要求，「要闡明中國共產黨和中國青年運動的關係，加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年自覺堅持黨的領導，聽黨話、跟黨走。」

五四運動是1919年在中國爆發的學生運動，起因於一大戰結束後舉行的巴黎和會上，列強將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，但當時北洋政府未能捍衛國家利益，引發民眾極度不滿。許多學生、工人與民眾因而上街遊行、請願、罷課、罷工，當時最著名的口號是「外爭國權，內除國賊」。

一般認為，五四運動直接影響了中國共產黨的誕生和發展。中共黨史也將其定義為「反帝反封建的愛國運動」，並以此運動作為舊民主主義革命和新民主主義革命的分水嶺。

不過，近年來，大陸部分左翼青年積極參與聲援工人維權等社會運動，卻引來北京當局打壓。中國政治學者乘桴早前接受BBC中文網訪問時說，「中國共產黨實際上就是通過知識分子和工農相結合而產生的」；「如果當局允許他們在這樣一個政治正確的框架下走下去，勢必會成為挑戰中共執政的力量，這是中共絶不能允許的。」

因此，如何應對今年五四運動一百周年，也成為北京當局一個尷尬的難題。新華社指出，在19日下午舉行的中共中央政治局第14次集體學習上，中央團校特聘教授、中國青少年研究中心研究員李玉琦，就五四運動的歷史意義和時代價值作講解。

習近平在主持學習時發表講話指出，五四運動是中國近現代史上具有里程碑意義的重大事件。「紀念五四運動、發揚五四精神，必須加強對五四運動和五四精神的研究，以引導廣大青年在五四精神激勵下，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。」

習近平表示，要堅持大歷史觀，把五四運動放到中華民族5,000多年文明史、中國人民近代以來170多年鬥爭史、中國共產黨90多年奮鬥史中來認識和把握。

習近平強調，「要回答好為為什麼當代中國青年運動的主題是為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥，為什麼當代青年必須把個人理想融入民族復興偉大理想和中國特色社會主義思想，找準當代中國青年運動在黨和國家工作大局中的著力點，激勵廣大青年在各行各業發揮生力軍和突擊隊作用。」

中共中央總書記習近平19日在談到五四運動時提出，要加強對廣大青年的政治引領，引導...
中共中央總書記習近平19日在談到五四運動時提出，要加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年「聽黨話、跟黨走」。（路透）
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五四運動中共習近平
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