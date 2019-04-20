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創建中國首個反貪局 「改革院長」肖揚去世

2019-04-20 16:12世界日報 中國新聞組／北京20日電

有著「改革院長」之稱的中國最高人民法院原院長肖揚19日去世，享壽81歲。 (新華...
有著「改革院長」之稱的中國最高人民法院原院長肖揚19日去世，享壽81歲。 (新華社資料照片)
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有著「改革院長」之稱的中國最高人民法院原院長肖揚19日去世，享壽81歲。他長期在檢法領域工作，擔任最高人民法院院長長達10年，主導創建中國第一個反貪局，對於法院腐敗現象，肖揚曾公開表示：懲治腐敗法官絕不手軟。

新京報報導，肖揚出生於1938年，他長期在檢法領域工作，曾任廣東省人民檢察院副檢察長、檢察長，最高檢副檢察長，司法部部長，1998年起任最高人民法院院長，兩屆10年後的2008年卸任。

他在任內推行多項改革措施，包括推進法官職業化建設，推動收回下放近30年之久的死刑覆核權等，被視為是中國政法界的改革者。

法制日報報導，肖揚開啟反貪體制改革的早期探索，主導創建中國第一個舉報中心、反貪局，倡導制定並參與起草專門的反貪汙賄賂法。在最高人民法院工作期間，將「公正與效率」作為法院工作主題，以按照憲法原則構建公正高效權威的中國特色社會主義司法制度為目標，對司法體制進行系統改革，提出法官職業化的建設方向，建議中央提出「寬嚴相濟」刑事政策，改革死刑核准制度。

2003年全國兩會時，他就表示：「毫不隱瞞地跟大家說，法官隊伍難帶，這是我現在最感頭疼的事，一些法官素質不高，不能勝任日益專業化的審判。」任期內，肖揚力推法官職業化建設，讓法官能獨立審判。

被視為是肖揚任內最大遺產的，是中國最高法院對死刑覆核權的收回。

中國法律允許死刑的存在，而死刑覆核權是指對此類死刑案件，由有權的人民法院進行再次核准。

死刑建中
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