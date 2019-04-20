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37國將參加一帶一路峰會 由習近平主持圓桌會議

2019-04-20 16:19世界日報 特派記者林庭瑤／北京20日電

中國外交部長王毅舉行媒體吹風會，宣布第二屆「一帶一路」高峰論壇將在北京舉行。...
中國外交部長王毅舉行媒體吹風會，宣布第二屆「一帶一路」高峰論壇將在北京舉行。（歐新社）
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第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月25日至27日將在北京登場，中國外交部長王毅表示，中國國家主席習近平主持圓桌峰會並發表演說，將有37個國家元首或政府首長參加。美國也將派代表參加，包括美國外交官、州長及商界代表。

義大利之後，瑞士又將成為加入「一帶一路」的西方已開發國家。外電報導，瑞士總統兼財政部長毛勒（Ueli Maurer）將在峰會期間與中國簽署在「一帶一路」框架下的合作諒解備忘錄。

王毅指出，這場論壇是今年最重要的主場外交，包括義大利、俄羅斯、瑞士、葡萄牙、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國領袖將參加由習近平主持「圓桌會議」。

歐盟及德國、法國、英國、西班牙、日本、南韓等國，也將派代表出席「一帶一路」論壇。根據新華社報導，來自歐洲的國家元首有奧地利、義大利、瑞士、希臘、匈牙利、葡萄牙。

本屆高峰論壇的主題是「共建一帶一路、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高品質發展，主要包括開幕式、圓桌峰會和高級別會議三個部分。此前報導，俄羅斯總統普亭、菲律賓總統杜特蒂、印尼總統佐科威等將出席這項盛會。

王毅說，在「圓桌會議」過後，與會國家將共同發表聯合公報，代表中國及與會國家的政治共識。同時，論壇期間還將簽署一系列的政府間合作協議，以及企業和金融機構的融資案。論壇還將發表涉及「一帶一路」進展的報告。

王毅指出，論壇其中一個重要意義，是堅持支持多邊主義，強調不搞單邊主義、不談中國優先，是中國參與共建「一帶一路」的方向。至今已有126個國家和29個國際組織同中方簽署「一帶一路」合作協議，多國家派代表參加下周的論壇，都是用行動對「一帶一路」倡議投下信任及贊成票，認為債務危機等各種帽子，扣不到「一帶一路」頭上，亦得不到任何當事國認同。

對於美國對中方邀請北韓出席上屆一帶一路論壇表示不滿，王毅說，北韓亦將派代表參與本屆論壇，美方亦有外交官及地方領導人出席，各國可自由參與論壇，沒有阻止其他國家參加的權利。

一帶一路義大利王毅
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