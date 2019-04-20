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老齡化＋年輕人借錢消費 中國長期大量順差已不可能

2019-04-20 14:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國證監會副主席方星海指出，去年中國經常帳幾乎轉為逆差，為1993年以來僅見。方星海說，經常帳逆差意味著儲蓄已不足以支撐投資。他預期，隨著老齡化加劇加上年輕人開始借錢消費，中國要長期存在大量順差已不可能，未來投資的增長將得更多倚靠外資

上海《澎湃新聞》報導，方星海是20日在上海交通大學一場演講中提出上述觀點。

方星海首先指出，儘管現在有些跡象似乎顯示，美國要重回二戰前的孤立主義政策。但他認為，在全球化時代，即便美國國內經濟利益的維護，也離不開其他國家經濟政策的配合，而且美國在人才、資金等其他領域對外依存度也很高，因此無須擔心美國會實行孤立主義。

對中國來說，方星海表示，則更需要與世界融合發展。

方星海說，中國外貿依存度（貨物進出口/GDP）比美國、日本還高，去年達到33.3%，而日本只有29.9%。中國石油一半以上依賴進口，黃豆90%依賴進口。中國的海外投資已經超過3兆美元，中國的利益也已遍布全球。

他並指出，去年中國經濟還出現一個不容易被注意到、但卻意義深遠的變化，那就是經常帳戶基本平衡，幾乎轉為逆差，這是自1993年以來未曾有過的。

「尚不知道今後幾年我國經常帳戶會是怎樣，但隨著人口老齡化加劇和年輕人開始借錢消費，可以肯定的是，長期大量順差已經不可能。」

方星海表示，這代表未來中國經濟增長將更多地需要外資。「當然，外資更多地進入並沒有什麼不好。誰能說今年股市的好轉與外資進入沒有關係呢？」

「但外資在我國投資增長中作用的加大，客觀上需要我國的經濟決策與其他國家更好地溝通，我們的政策需要增加可預見性，我們的金融市場要與境外投資者建立更多的互信。否則外資就可能頻繁進出，就會對我國經濟造成衝擊。」

他強調，中美如此，其他國家也是一樣。當今世界，誰都無法孤立地發展。

方星海預期，未來世界各大國間的相互依賴和競爭只會加劇，將呈現出「既充分合作、又尖銳競爭」的局面。「本輪競爭之後形成的新的國際經濟體系是否符合我國的發展利益，那就要靠我們自己去爭取。」

中國證監會副主席方星海指出，中國未來要長期出現大量順差已不可能，投資增長將更多倚...
中國證監會副主席方星海指出，中國未來要長期出現大量順差已不可能，投資增長將更多倚靠外資。（取自《澎湃新聞》）
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