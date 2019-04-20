馬哈迪訪北京前 宣布重啟中馬上兆元地產合作項目

2019-04-20 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



日前與北京達成協議，成功將馬來西亞東海岸鐵路建設經費大砍近三分之一的馬國總理馬哈迪，在即將啟程訪問中國之際又宣布，重啟一項中資參與、開發總值達1,400億令吉（約新台幣1兆441億元）的吉隆玻大型都更計畫「大馬城」（Bandar Malaysia）項目。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，馬哈迪19日在記者會中表示，大馬城項目是城市規劃的「開拓者」，重啟該項目有利於進一步鞏固中馬雙邊關係。「大馬城項目，將對馬來西亞希望參與的『一帶一路』倡議做出重大貢獻。」

馬哈迪去年中上任後，以財力不足與工程缺乏透明度等為由，中止多項中國參與的大型投資計劃。其中，馬來西亞東海岸鐵路計畫是馬國前總理納吉於2016年10月批准，在加計融資貸款利息後，原預估總經費將高達1,300億令吉（約新台幣9,696億元）。

馬哈迪去年8月訪問中國後即宣布，考慮到龐大的國家債務負擔，決定取消與中資合作的這個鐵路投資計畫。不過，在中國同意大降價後，馬來西亞本月12日與中國達成新協議，雙方同意重啟東海岸鐵路建設計畫。

大馬城計畫同樣是由納吉領導的「國民陣線」所推動的大型開發計畫，地點位於吉隆玻新街場舊空軍基地，距離雙塔樓僅約7公里。中新網早前曾報導，大馬城是吉隆坡市中心最大、最完整的未開發地塊，該項目占地約200萬平方公尺，總建築面積約840萬平方公尺。

但這項大型計畫在2017年5月，因投資方涉及的股權交易與金融醜聞等問題而宣告暫停，馬國財政部長林冠英早前也曾指出，大馬城項目背後存在貪腐現象。

不過，觀察者網綜合星馬媒體報導稱，馬哈迪19日表示，對此前被擱置的大馬城項目「改變了立場」。「預計該項目將對馬來西亞的城市發展將產生巨大影響」，馬哈迪說，「它將吸引主要的國際金融機構、跨國公司和財富500強企業。」

馬哈迪強調，許多人的印象是大馬城由中國公司承包，但其實馬來西亞公司在投資中占了60%，中國公司只占24%。他還特別提到，阿理巴巴和華為都對在大馬城建立信息和通信技術中心「表現出興趣」。

對於大馬城項目重啟，香港《南華早報》援引馬來西亞當地政治分析師的看法指出，此舉顯示出馬哈迪的務實精神，以及對中資參與項目態度的轉變，他有意維護和最大貿易夥伴－中國的雙邊關係。

馬哈迪19日也說，「大馬城項目，應在促進和鞏固馬中長期雙邊關係的大背景下加以考慮，同時確保為國家帶來最大的經濟價值。」