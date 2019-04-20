親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「民主不能當飯吃」郭董反問小英 ：好傻還是好壞？

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

馬哈迪訪北京前 宣布重啟中馬上兆元地產合作項目

2019-04-20 14:17聯合報 記者林則宏╱即時報導

日前與北京達成協議，成功將馬來西亞東海岸鐵路建設經費大砍近三分之一的馬國總理馬哈迪，在即將啟程訪問中國之際又宣布，重啟一項中資參與、開發總值達1,400億令吉（約新台幣1兆441億元）的吉隆玻大型都更計畫「大馬城」（Bandar Malaysia）項目。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，馬哈迪19日在記者會中表示，大馬城項目是城市規劃的「開拓者」，重啟該項目有利於進一步鞏固中馬雙邊關係。「大馬城項目，將對馬來西亞希望參與的『一帶一路』倡議做出重大貢獻。」

馬哈迪去年中上任後，以財力不足與工程缺乏透明度等為由，中止多項中國參與的大型投資計劃。其中，馬來西亞東海岸鐵路計畫是馬國前總理納吉於2016年10月批准，在加計融資貸款利息後，原預估總經費將高達1,300億令吉（約新台幣9,696億元）。

馬哈迪去年8月訪問中國後即宣布，考慮到龐大的國家債務負擔，決定取消與中資合作的這個鐵路投資計畫。不過，在中國同意大降價後，馬來西亞本月12日與中國達成新協議，雙方同意重啟東海岸鐵路建設計畫。

大馬城計畫同樣是由納吉領導的「國民陣線」所推動的大型開發計畫，地點位於吉隆玻新街場舊空軍基地，距離雙塔樓僅約7公里。中新網早前曾報導，大馬城是吉隆坡市中心最大、最完整的未開發地塊，該項目占地約200萬平方公尺，總建築面積約840萬平方公尺。

但這項大型計畫在2017年5月，因投資方涉及的股權交易與金融醜聞等問題而宣告暫停，馬國財政部長林冠英早前也曾指出，大馬城項目背後存在貪腐現象。

不過，觀察者網綜合星馬媒體報導稱，馬哈迪19日表示，對此前被擱置的大馬城項目「改變了立場」。「預計該項目將對馬來西亞的城市發展將產生巨大影響」，馬哈迪說，「它將吸引主要的國際金融機構、跨國公司和財富500強企業。」

馬哈迪強調，許多人的印象是大馬城由中國公司承包，但其實馬來西亞公司在投資中占了60%，中國公司只占24%。他還特別提到，阿理巴巴和華為都對在大馬城建立信息和通信技術中心「表現出興趣」。

對於大馬城項目重啟，香港《南華早報》援引馬來西亞當地政治分析師的看法指出，此舉顯示出馬哈迪的務實精神，以及對中資參與項目態度的轉變，他有意維護和最大貿易夥伴－中國的雙邊關係。

馬哈迪19日也說，「大馬城項目，應在促進和鞏固馬中長期雙邊關係的大背景下加以考慮，同時確保為國家帶來最大的經濟價值。」

馬哈迪將於24日至28日出訪北京並出席「一帶一路」高峰論壇。在19日例行記者會中，大陸外交部發言人陸慷表示，今年是中馬建交45周年，中國願以此為契機，延續傳統友好，加強高層往來，共商「一帶一路」合作，推動中馬關係實現更大發展。

馬來西亞總理馬哈迪近來對發展與大陸的關係頻頻釋出善意。圖為馬哈迪本月18日在馬來...
馬來西亞總理馬哈迪近來對發展與大陸的關係頻頻釋出善意。圖為馬哈迪本月18日在馬來西亞5G技術展上，聽取華為的5G手機介紹。（新華社）
分享

馬來西亞馬哈迪一帶一路
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

老齡化＋年輕人借錢消費 中國長期大量順差已不可能

2019-04-20 14:49

共軍23日舉行海上閱兵 航母、新型核潛艇全數亮相

2019-04-20 11:59

居住證管理從修法變成行政命令？陸委會澄清

2019-04-20 14:41

規範持居住證者 台青：心灰意冷，乾脆留在大陸

2019-04-20 13:25

30萬公民在港 加國關注《逃犯條例》修法

2019-04-20 12:27

陸網民問自家航母怎掛日本國旗？ 專家趕緊跳出來澄清

2019-04-20 10:00

兩岸設和平發展區 金門想試點

2019-04-20 00:17

中共海軍陸戰隊 擴編成軍

2019-04-20 00:17

華府鷹派中國通白邦瑞 未獲大陸簽證

2019-04-19 20:49

翻山越嶺來看你 習近平藉考察挺重慶書記

2019-04-19 18:48

陸模型賽現共軍攻台作品 學者：民間仇台情緒升

2019-04-19 17:22

繼義大利之後 瑞士也要加入一帶一路

2019-04-19 17:21

針對美台關係升溫？ 解放軍演練「搶灘登陸」

2019-04-19 16:53

北京模型展 驚見解放軍坦克出現台北街頭的作品

2019-04-19 16:31

中美角力新戰場 大陸稱近300名學者遭美不公平對待

2019-04-19 14:25

馬哈迪月底訪中國晤習近平、李克強 受關注

2019-04-19 14:15

見宜花東推介團 滬市長應勇：九二共識下迎來城市交流

2019-04-19 13:00

表態第一人 61歲賀一誠宣布參選澳門特首

2019-04-19 12:27

「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席

2019-04-19 11:36

參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04

影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力

2019-04-19 10:51

大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38

共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32

陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境

2019-04-19 00:27

禁止民族黨運作 港特首向北京提報告

2019-04-19 00:27

雙航母時代？共艦演練搶灘登陸

2019-04-19 00:27

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

人民網2018年淨利年增逾一倍

2019-04-18 12:55

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-18 08:43

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30
看更多

熱門文章

寵妻寵出殺人犯！丈夫忘記買雞腿 竟遭妻子拿刀捅死

2019-04-19 17:20

北京模型展 驚見解放軍坦克出現台北街頭的作品

2019-04-19 16:31

扯！女童失蹤半年 竟被賤賣2萬到800里外當人妻

2019-04-20 09:29

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

2019-04-19 20:40

古籍也犯政治錯誤 中共撤銷老子今譯研究

2019-04-19 16:46

陸網民問自家航母怎掛日本國旗？ 專家趕緊跳出來澄清

2019-04-20 10:00

大陸地鐵「禁止擺攤、賣藝、乞討」 外地人看了嘖嘖稱奇

2019-04-19 21:35

翻山越嶺來看你 習近平藉考察挺重慶書記

2019-04-19 18:48

中國嚴打老兵抗爭 江蘇山東18人被判2至6年

2019-04-19 18:35

中共海軍陸戰隊 擴編成軍

2019-04-20 00:17

陸模型賽現共軍攻台作品 學者：民間仇台情緒升

2019-04-19 17:22

華府鷹派中國通白邦瑞 未獲大陸簽證

2019-04-19 20:49

魚刺卡喉嚨！女子拿湯匙「狂挖」 竟將13公分湯匙吞入

2019-04-19 15:48

為宜蘭觀光代言 林瑞陽下月還要回台投資

2019-04-19 18:16

直播賣這個東西 趙本山女徒弟胖丫判3年

2019-04-19 16:44

一帶一路峰會 37國代表下周赴陸

2019-04-20 00:17

兩岸設和平發展區 金門想試點

2019-04-20 00:17

共軍23日舉行海上閱兵 航母、新型核潛艇全數亮相

2019-04-20 11:59

繼義大利之後 瑞士也要加入一帶一路

2019-04-19 17:21

宜花東赴陸拚觀光 蔥油餅搶鏡

2019-04-20 00:17

新疆文化清洗 陸外交官：不會普通話談什麼人權

2019-04-20 10:41

香江風情／澳門下屆特首 應該姓賀

2019-04-20 00:17

針對美台關係升溫？ 解放軍演練「搶灘登陸」

2019-04-19 16:53

《北京觀察》抗上頂風

2019-04-19 16:53

馬哈迪訪北京前 宣布重啟中馬上兆元地產合作項目

2019-04-20 14:17

江蘇山東老兵抗爭 中共官媒：犯罪行為影響惡劣

2019-04-20 11:53

買到奧迪漏油車 維權反被4S店索賠百萬

2019-04-19 16:34

老齡化＋年輕人借錢消費 中國長期大量順差已不可能

2019-04-20 14:49

15%市占率降至不到1% 亞馬遜關閉中國市場電商業務

2019-04-19 16:54

大陸穩增長 力挺民營經濟

2019-04-20 00:12

打造購物天堂 上海推出促進消費增長實施方案

2019-04-19 15:40

港高鐵票擬地鐵化 隨買隨搭免苦等

2019-04-20 12:30

滬刺激消費 打造購物天堂

2019-04-20 00:12

30萬公民在港 加國關注《逃犯條例》修法

2019-04-20 12:27

居住證管理從修法變成行政命令？陸委會澄清

2019-04-20 14:41

中共政治局：中國經濟外部趨緊內部有壓 要求穩

2019-04-19 19:24

宜花東拚觀光 上海稱你來我往

2019-04-19 23:43

人行：短期不具降準條件

2019-04-20 00:12

A股大型藍籌股 經理人加碼

2019-04-20 00:11

中國幼教紅利減少 業者籲留意行業風險

2019-04-19 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top