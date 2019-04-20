共軍23日舉行海上閱兵 航母、新型核潛艇全數亮相

2019-04-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中共海軍成立70周年多國海軍活動新聞發布會20日上午舉行，大陸海軍副司令員邱延鵬表示，其中最受矚目的海上閱兵將於23日（下周二）在青島及其附近海空域舉行。屆時大陸將有包括航空母艦遼寧艦、新型核潛艇、新型驅逐艦等多艘艦艇參閱，部分艦艇還是首次公開亮相。

據央視新聞報導，為慶祝中共海軍成立70周年而舉行的多國海軍活動，將於4月22日至25日在青島及附近海空域舉行。共有來自亞洲、非洲、歐洲、美洲、大洋洲60多個國家的海軍代表團參加。俄羅斯、泰國、越南、印度等十多個國家將派出艦艇參加。

報導稱，最受關注的海上閱兵將於23日舉行，採取艦艇單縱隊航行、飛機梯隊跟進的方式執行海上分列式。除大陸的參閱兵力外，俄羅斯、泰國、越南、印度等十多個國家近20艘艦艇也將參加檢閱活動，當中有驅逐艦、護衛艦、登陸艦等不同類型艦艇。

央視新聞指出，這都是各國海上力量的代表，「將與中方艦艇一道，向世界展示維護和平、共謀發展的堅定決心」。

日本防衛省在官網11日也已宣布，秋月級通用型驅逐艦「凉月號」也將參加解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，這也是2011年12月以來，首次訪問中國的海上自衛隊艦艇。凉月號是日本最新銳戰艦之一，而秋月級通用型驅逐艦在未來日本航母編隊中，將可能成為主要護衛力量。

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》則指出，大陸此次參閱艦艇和飛機包括航空母艦遼寧艦、新型核潛艇、新型驅逐艦、戰機等在內，有些艦艇還是第一次亮相。

其中，受閱艦艇32艘：編為潛艇群、驅逐艦群、護衛艦群、登陸艦群、輔助艦群、航空母艦群等六個群。

受閱戰機39架：編為預警機梯隊、偵察機梯隊、反潛巡邏機梯隊、轟炸機梯隊、殲擊機梯隊、艦載戰鬥機梯隊、艦載直升機梯隊等十個梯隊。

大陸海軍研究院研究員張軍社表示，此次活動最大看點是在多國海軍活動上，中國航母、新型核潛艇、新型艦艇等裝備首次亮相。