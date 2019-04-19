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華府鷹派中國通白邦瑞 未獲大陸簽證

2019-04-19 20:49聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國以中國間諜活動為由禁止至少30名中國學者入境，疑似引發中方報復。美國鷹派中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）原本受邀赴北京參加四月舉行的論壇，但中共駐美大使館未能即時核發簽證，因此無法成行。

外界認為這與美國拒絕中國學者的簽證有關，中共外交部發言人陸慷強調，具體個案仍需要了解，但中共駐外使領館依法依規處理簽證事宜。

美媒「紐約時報」日前報導，過去一年，有30名大陸社會科學領域學者赴美簽證被取消。但陸媒「環球時報」指出，去年以來，被美國吊銷簽證、訪美受阻、遭ＦＢＩ騷擾的中國學者至少在280人以上。

而就此時又傳出，「百年馬拉松」作者、華盛頓保守派智庫哈德遜研究所中國戰略主管白邦瑞，3月22日向中共駐美大使館遞交的簽證申請遭拖延，導致無法參加4月14日在北京舉行的一場研討會。

白邦瑞是應中國與全球化智庫的邀請，參加該機構與大陸商務部合辦的第五屆中國與全球化論壇。路透社引述白邦瑞說，他遲遲拿不到中國簽證，有可能是中國針對美國限制一些中國學者簽證的報復行為。

中共外交部發言人陸慷回應時，強調中共駐外使館完全依法處理外國公民申請來華事宜，歡迎願意積極促進中美交流的美國各界人士到中國訪問。

74歲的白邦瑞精通中國文化，是美國情報界的中國通，曾在川普過渡團隊內工作。他於2014年出版「百年馬拉松」一書，指中共當局早就策劃百年之內取代美國，成為世界霸主，但表面上偽裝成與美國合作。

中共外交部發言人陸慷。（外交部網站）
中共外交部發言人陸慷。（外交部網站）
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