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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

北京模型展 驚見解放軍坦克出現台北街頭的作品

2019-04-19 16:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

第四屆北京模型交流賽一組主題為「台北不設防」模型，驚見解放軍出現台北街頭的景象，引發「武統」疑慮。這組模型陳姓創作者19日接受環球網訪問時表示，他是在去年大陸建軍節期間構想該模型，當時就想製作一個自己擅長的作品，為今年中國大陸建國70周年獻禮，表達愛國之情。

報導稱，第四屆北京模型交流賽是19日開幕的第20屆中國國際模型博覽會附帶活動，部分參賽作品照片早前已在網路上曝光，其中「台北不設防」的相片因為在微博被不少網友轉發而受到關注。

至於為什麼會選擇以兩岸為主題製作這組模型，陳先生說，「中國今天如此強大，但還未完成國家統一，自己作為炎黃子孫，製作這一模型是希望國家能夠早日統一。」

對於這組模型如今在台灣引發關注，陳先生表示，他對模型在網上引起大量關注比較意外，也擔心台灣綠營人士借模型對大陸做出不利的事，「這不是我的本意」。他透露，為模型起名為「台北不設防」，其中「不設防」表達的含義也是出於對和平的期盼。

面對這組模型引發的「武統」聯想，環球網也引述大陸國台辦發言人安峰山早前談話指出，大陸對台大政方針是明確的，一貫的。安峰山當時稱，「我們會以最大的誠意、盡最大的努力來爭取和平統一的前景，但是我們維護國家領土主權的決心是堅定不移的，絕不允許任何台獨分裂勢力把台灣從國家分裂出去。」

第四屆北京模型交流賽一組主題為「台北不設防」的模型，模擬解放軍出現台北街頭的景象...
第四屆北京模型交流賽一組主題為「台北不設防」的模型，模擬解放軍出現台北街頭的景象引發關注。（取自環球網）
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第四屆北京模型交流賽一組主題為「台北不設防」的模型，模擬解放軍出現台北街頭的景象...
第四屆北京模型交流賽一組主題為「台北不設防」的模型，模擬解放軍出現台北街頭的景象引發關注。（取自環球網）
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