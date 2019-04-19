繼義大利之後 瑞士也要加入一帶一路

2019-04-19 17:21 世界日報 中國新聞組／北京19日電



繼義大利之後，瑞士又將成為加入「一帶一路」的西方發達國家。BBC中文網報導，瑞士總統兼財政部長烏力毛勒（Ueli Maurer）將在4月北京舉行的「一帶一路」峰會期間，與中國簽署在「一帶一路」框架下的合作諒解備忘錄。

據報導，今年3月，中國國家主席習近平訪問義大利，義大利簽署加入「一帶一路」倡議初步協議時，義大利官員就曾透露，另一個歐洲國家很快也將加入同一行列。

根據瑞士財政部公開的信息，備忘錄旨在讓中國和瑞士在一帶一路上的第三國，加強貿易、投資和項目融資。而瑞士宣布支持「一帶一路」，不像義大利一樣引起「分裂歐洲」的評論和分析。

這應該與瑞士獨特的國際地位有關係。瑞士在國際間以政治「中立國」著稱，過去200年來，瑞士在紛亂的歐洲強國爭霸中，為自己贏得「中立」的地位。

瑞士在政治防衛事務上的中立，與其在外交領域的積極主動，被認為是相輔相成、取長補短的最佳選擇。正是因此，瑞士是最早承認中國並建立外交關係的西方國家之一。2013年，習近平提出「一帶一路」倡議，並提議設立亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）後，瑞士和英國一樣，是最早成為意向創始國的西方國家。

2014年，瑞士中國自由貿易協定生效，瑞士成為「第一個與中國簽署意義重大的自貿協定的歐洲大陸國家和世界經濟20強之一」。

有觀察人士認為，瑞士對「一帶一路」的支持，顯示「歐洲國家對這一倡議適應得不錯」，也有充分的理由這麼做。