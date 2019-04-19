針對美台關係升溫？ 解放軍演練「搶灘登陸」

2019-04-19 16:53 世界日報 記者羅印／北京19日電



圖為2018年4月執行遠海訓練任務的遼寧艦編隊。 中國新聞社 分享 facebook

台海局勢敏感時機，中國接連秀肌肉，首度公開首艘自製航艦海試畫面，暗示中國海軍即將開啟「雙航母」時代。此外，央視軍事報導中發布一系列照片，最後兩張為演練「搶灘登陸」，針對性強烈。

最近美方批准新一批對台軍售案，美台關係升溫，加上台灣大選愈來愈近，解放軍又出動機艦繞台，台海情勢趨緊。中國在解放軍海軍成立70周年前夕，接連發布多則軍事報導，警告台北與華府的意味濃厚。

外界關注中國首艘自製航空母艦，是否會在4月23日國際閱艦式上亮相，新浪軍事引述專家指出，該艘航艦甲板攤鋪新塗層儘管施工進展順利，但就目前進度看，已「幾無可能」；不過有很大可能在當天宣布服役。

報導稱，自去年5月完成首次海試至今，中國首艘自製航艦已進行五次海試，預料再進行一次試航後，就有可能正式服役。

分析指出，中國海軍雖不想在4月23日閱艦式上，透過展示「雙航母」來過度刺激外界關注，但中國國內的關注也不可忽視，因此可能會讓首艘自製航艦在這一天正式宣布命名並服役，開啟「雙航母」時代。

央視報導並指，不久前，中國南部戰區海軍安排一場潛反潛演練，不同型號的多艘潛艇在同一海區，展開背靠背激烈對抗。