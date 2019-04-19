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中美角力新戰場 大陸稱近300名學者遭美不公平對待

2019-04-19 14:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

在中美貿易戰可望在近期暫告一段落之際，學術交流似乎正在成為中美角力的新戰場。紐約時報日前報導，過去一年，有30名大陸社會科學領域學者赴美簽證被取消或被行政覆議。但環球時報指出，去年以來，被美國吊銷簽證、訪美受阻、遭FBI騷擾的中國學者至少在280人以上。

而就此時又傳出，《百年馬拉松》（The Hundred Year Marathon）作者、華盛頓保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略主管白邦瑞（Michael Pillsbury），3月22日向中國駐美大使館遞交的簽證申請遭拖延，導致無法參加4月14日在北京舉行的一場研討會。

白邦瑞接受紐約時報訪問時表示，美國官員早些時候告訴他，他們認為中國已開始報復川普政府限制簽證的做法，白邦瑞並以「殺雞儆猴」來形容北京拒絕核發他簽證的這項作為。但大陸外交部發言人陸慷18日被問及此事時強調，中國歡迎願積極促進中美人文交流和兩國相互了解的美國各界人士到中國訪問。

紐約時報在本周稍早一篇報導中指出，美國聯邦調查局（FBI）啟動一項反情報行動，旨在禁止涉嫌與中國情報機構有聯繫的中國學者進入美國。過去一年，有多達30名社會科學領域的教授、學術機構負責人和幫助解釋中國政府政策的專家的赴美簽證被取消，或被行政覆議。

國務院一名官員稱，美國執法部門認為，中國情報機構正越來越多地利用來訪的中國學者，把美國公民作為情報搜集目標。

立場鷹派的環球時報則於18日晚間發表題為「美吊銷中國學者簽證堪稱愚蠢之舉」的社評指出，根據環球時報了解，2018年以來，被美方吊銷訪美簽證、訪美受阻、遭FBI騷擾的中國社科學者人數遠比紐約時報日前報導的數字要多。

文章稱，這些中國學者極少有人通過媒體公開自己的遭遇，他們當中有的人對環球時報說，不想因自己個人的遭遇進一步負面影響中美關係的輿論氛圍。環球時報猜測，還有一些學者覺得這對他們個人不是好事，說出來也無助於問題的解決，所以選擇了不聲張。

環球時報指出，「美方的確在走過頭」；「美國最近兩年不斷加碼挑釁中國所產生的刺激和很惡劣的觀感一直在積累．．．（中國）對美國討厭、鄙視的情緒同時在擴散」；「認為美國太不像話了，支持強硬回擊和堅決鬥爭的人顯然越來越多」。

文章強調，「可以肯定的是，如果中國政府現在採取一項強硬的對美措施，哪怕它有導致中美衝突嚴重升級的風險，它在中國社會得到的支持一定會比一年以前多得多。」

美國之音19日也表示，在美國情報界加大力度打擊中國竊取智慧財產權行為的氛圍下，美國科技領域的華人學者和研究人員擔憂他們的工作正受到額外的審查。而最近多名中國社科領域學者訪美受阻的趨勢似乎表明，美中學術交流遇到的阻力正在向更廣泛的領域輻射。

環球時報指出，去年以來，至少有280名大陸學者遭美方不公平對待。圖為美國白宮。（...
環球時報指出，去年以來，至少有280名大陸學者遭美方不公平對待。圖為美國白宮。（新華社）
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