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馬哈迪月底訪中國晤習近平、李克強 受關注

2019-04-19 14:15世界日報 中國新聞組／北京19日電

馬來西亞總理馬哈迪將訪問中國，會晤中國國家主席習近平和總理李克強。 （歐新社）
馬來西亞總理馬哈迪將訪問中國，會晤中國國家主席習近平和總理李克強。 （歐新社）
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馬來西亞總理馬哈迪將於24日至28日訪問中國，將會晤中國國家主席習近平和總理李克強，在中馬多項合作計畫停擺之際，馬哈迪此行備受矚目。

中央社報導，這是馬哈迪去年回任總理後第二次訪華，將出席「第二屆一帶一路國際合作高峰論壇」，將在論壇中的高階會議和領導人圓桌峰會發言。他去年8月訪問北京和杭州。

馬哈迪就任後，以國家財力不足與工程缺乏透明性為由中止若干中資計畫，使中馬關係在新政府執政後一度陷入僵局；不過，東海岸鐵路建設計畫上周在中方同意調降30%造價後重啟。

馬來西亞「星洲日報」報導，兩年前暫停的馬來西亞城計畫可望在近期重啟，中馬雙方談判目前處在「最後協商」階段，馬哈迪可能在月底訪華期間宣布相關消息。

馬來西亞城是金融醜聞纏身的國家投資基金「一馬發展公司」（1MDB）最大的資產。馬來西亞政府原初計畫打造地下城市，同時成為隆新高鐵終站。一馬發展公司於2015年脫售大馬城私人有限公司60%股權給依斯甘達海濱控股公司和中國中鐵股份有限公司，但大馬財政部2017年5月宣布交易失敗，有傳言說與中國官方資金管制有關。

另外，中國駐馬來西亞大使白天18日在媒體圓桌會上表示，油棕可能會是本次馬哈迪訪華簽署的合約之一；隨著東海岸鐵路建設計畫重啟，傳出中國將提高向大馬加購棕櫚油的意願。

第二屆一帶一路高峰論壇定於25日至27日在北京舉行，預計有近40名世界各國領袖、300多名部長級代表和1000多名各國代表出席。

馬來西亞馬哈迪北京
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