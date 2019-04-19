表態第一人 61歲賀一誠宣布參選澳門特首

2019-04-19 12:27 世界日報 香港新聞組╱澳門19日電



澳門立法會主席賀一誠宣布參選下屆特首。 圖／澳門新聞局提供 分享 facebook

澳門特區立法會主席賀一誠昨天宣布參加澳門特區第五任行政長官選舉。澳門特首選舉將於今年8月舉行，賀一誠成為首名宣布參選者。

澳門特別行政區行政長官每屆任期五年，只可連任一次，現任特首崔世安將在今年12月完成第二個五年任期，不能再參選。

賀一誠表示身為全國人大代表，是行政長官選舉委員會的當然委員，按規定不可參選行政長官。他已向全國人大常委會提出辭去全國人大代表職務，以獲參選資格。

明報報導，現年61歲的賀一誠賀一誠昨日舉行記者會，表示未組織競選團隊，亦未有政綱，但形容自己對政府基本行政有了解，擔任人大常委19年、以及10年立法會議員，加上其商人背景，認為自己清晰了解內地及澳門法制，期望從政經驗可貢獻大灣區發展計劃。他表示若當選，要處理澳門兩大問題，包括經濟要多元化，及解決民生問題。

據報導，澳門大學政府與行政學系副教授余永逸表示，早已預計賀一誠會參選，只有一人競選特首的機會相當高。余說，去年坊間仍在盛傳澳門經濟財政司長梁維特會參選，但至去年尾梁仍無特別表態，加上賀於今年立法會傳媒春茗後，公開表示會考慮參選，澳門社會已預計只有賀一誠一人參選，梁維特未必會參選。

報導指出，澳門立法會議員蘇嘉豪表示，賀一誠任立法會主席一向「不做不錯」，鮮有發表個人意見，難說清其政治主張，亦數不出其政績，更難以預料其班子。蘇稱澳門特首選舉本已是小圈子，若最終只有賀一誠參選更難以讓人接受，但認為早前大熱梁維特未必願意放棄司長一職陪跑。