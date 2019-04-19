「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席

2019-04-19 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國大陸今年最重要主場外交、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於4月25日在北京登場，大陸國務委員兼外交部長王毅今天在吹風會上表示，「一帶一路」國際合作高峰論壇是北京主辦的高規格論壇活動，主要包括開幕式、圓桌峰會和高級別會議三個部分，此次高峰論壇將有37個國家元首參加。

本屆高峰論壇的主題是「共建一帶一路、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高品質發展。此前報導，菲律賓總統杜特蒂、印尼總統佐科威等元首將出席這項盛會。

王毅指出，舉辦第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇基礎扎實。「一帶一路」倡議提出六年來，成績斐然，碩果累累，已經成為當今世界廣泛參與的國際合作平台和普受歡迎的國際公共產品。「共商、共建、共用」這一黃金法則得到了廣泛的認同。

王毅稱，六廊、六路、多國、多港合作格局基本形成。一大批互聯互通項目成功落地，同中國共建「一帶一路」國家的貿易總額已經超過了6兆美元，投資超過了800億美元。

王毅表示，中國同沿線國家共建的82個境外合作園區為當地創造了將近30萬個就業崗位，給各國帶去了滿滿的發展機遇，也使普通民眾有了明顯的參與感、獲得感和幸福感。這成為中國大陸主辦第二屆高峰論壇的堅實基礎。

王毅表示，至今已有126個國家和29個國際組織同中方簽署「一帶一路」合作文件。

此前，在大陸今年「兩會」（人大、政協）期間，王毅於3月8日透露，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將呈現規格更高、規模更大、活動更豐富三個鮮明特點。

王毅當時表示，此次論壇是2019年中國大陸最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。屆時，大陸國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。