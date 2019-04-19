參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

相關新聞
大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？2019-04-19 09:38
雙航母時代？共艦演練搶灘登陸2019-04-19 00:27
共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升2019-04-19 09:32
禁止民族黨運作 港特首向北京提報告2019-04-19 00:27
郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！2019-04-18 21:13
陸重量級學者：郭台銘極可能代表國民黨參選2019-04-19 11:42
「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席2019-04-19 11:36
影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力2019-04-19 10:51
陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境2019-04-19 00:27
宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤2019-04-18 19:34
禁止民族黨運作 港府向北京提報告2019-04-18 18:07
人民網2018年淨利年增逾一倍2019-04-18 12:55
大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景2019-04-18 12:10
陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人2019-04-18 10:30
郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?2019-04-18 09:50
郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素2019-04-18 09:29
環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......2019-04-18 09:29
六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴2019-04-18 08:43
在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業2019-04-18 00:30
安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台2019-04-18 00:30
香港民主派故意流會 擋下逃犯條例2019-04-18 00:30
中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展2019-04-18 00:22
中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行2019-04-17 20:17
日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航2019-04-17 12:21
聖母院火劫是報應？ 百年前一把火 這國笑到瘋2019-04-17 11:00
安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號2019-04-17 09:41
陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久2019-04-17 09:35
會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制2019-04-17 02:19
美巡防艦 穿台海、停香港…續往南海？2019-04-17 00:08
香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排2019-04-16 22:08
紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標2019-04-16 15:05
會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯2019-04-16 13:02
陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」2019-04-16 12:38
滬指半日倒漲1.1% 深成指升逾0.5%2019-04-16 12:30
中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義2019-04-12 08:48
熱門文章
郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！2019-04-18 21:13
大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？2019-04-19 09:38
大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景2019-04-18 12:10
鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元2019-04-18 16:28
宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤2019-04-18 19:34
亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務2019-04-18 15:29
雙航母時代？共艦演練搶灘登陸2019-04-19 00:27
人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間2019-04-18 13:34
「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣2019-04-18 22:42
港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥2019-04-18 19:39
人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」2019-04-18 17:02
共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升2019-04-19 09:32
網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話2019-04-18 19:52
準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成2019-04-18 13:05
拚不過淘寶…亞馬遜在陸境內電商收攤2019-04-19 00:27
陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%2019-04-18 16:06
劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟2019-04-18 21:33
陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力2019-04-19 10:51
禁止民族黨運作 港府向北京提報告2019-04-18 18:07
首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測2019-04-18 16:16
有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋2019-04-18 14:48
禁止民族黨運作 港特首向北京提報告2019-04-19 00:27
郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱2019-04-18 16:37
維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費2019-04-18 14:46
不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…2019-04-18 16:58
參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島2019-04-19 11:04
閩台合作擴大 拚證照兩岸互認2019-04-19 02:09
陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展2019-04-18 16:46
明星轉型成功 林瑞陽獲聘台青創業導師2019-04-19 09:54
野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定2019-04-18 15:03
廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美2019-04-19 02:09
人民網2018年淨利年增逾一倍2019-04-18 12:55
陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境2019-04-19 00:27
鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段2019-04-19 02:07
Zoom明星效應 同名大陸公司股價飆漲逾千倍2019-04-19 10:51
成人讀紙本書4.67本 去年數量微增2019-04-19 01:55
大陸前3月FDI金額358億美元 增3.7%2019-04-18 15:29
「珠聯璧合」 中國人行發行心形金銀紀念幣2019-04-18 14:49
滬汽車工業展 智能車大轉型2019-04-19 02:08
豬肉四天王股價狂奔2019-04-19 01:57
留言