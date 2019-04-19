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參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

今天上午10點多，新加坡海軍堅強號護衛艦駛入青島大港碼頭。這是參加解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，到訪的第一艘外國海軍艦艇。

新華社報導，這次活動將於4月22日至25日在青島及附近海空域舉行，內容包括海上閱兵、高層研討會、聯合軍樂展示、艦艇開放、文體交流、軍事專業交流等活動。

報導稱，新加坡海軍堅強號護衛艦（舷號72），排水量3200噸，長114.8公尺，寬16.3公尺，桅高35公尺，航速27節。

新加坡海軍堅強號護衛艦緩緩駛入青島大港碼頭。央視截圖
新加坡海軍堅強號護衛艦緩緩駛入青島大港碼頭。央視截圖
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