參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



今天上午10點多，新加坡海軍堅強號護衛艦駛入青島大港碼頭。這是參加解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，到訪的第一艘外國海軍艦艇。

新華社報導，這次活動將於4月22日至25日在青島及附近海空域舉行，內容包括海上閱兵、高層研討會、聯合軍樂展示、艦艇開放、文體交流、軍事專業交流等活動。