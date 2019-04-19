親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

曾嗆郭台銘囂張 柯文哲：我兇一次他馬上轉彎就跑了

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力

2019-04-19 10:51聯合報 記者林則宏╱即時報導

《央視軍事報導》17日播出大陸首艘國產航空母艦第五次海試畫面，北京青年報旗下新媒體《政知見》指出，在這則約4分鐘報導的結尾處，意外透露一項重要訊息：2017年以來就不絕於耳的傳聞獲得證實，中共海軍陸戰隊已經擴編成軍。

《政知見》表示，央視在這則報導的結尾處提到，「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，『陸戰隊擴編成軍』，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。《政知見》稱，官方報導在用詞上採用「擴編成軍」，當屬首次。「顯然，這是對我海軍陸戰隊擴編成軍最正面、權威的證實」。

大陸軍事評論員宋忠平表示，海軍陸戰隊顧名思義，主要是遂行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因其擔負的任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊在各國所充當的都是特種兵的角色。

報導稱，中共海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防禦作戰及特種機動作戰等。

宋忠平說，「越來越複雜的任務下，目前海軍陸戰隊所要求具備的能力應該是海陸空三棲作戰素質、投送能力。也正是我們的陸戰隊宣稱的『陸上猛虎、海中蛟龍、空中雄鷹』。」

《政知見》指出，2017年以來，有關中共海軍陸戰隊將實行擴編的傳聞就在網路上盛傳。央視這次採納「擴編成軍」的說法，終於證實過去傳聞，但中共海軍陸戰隊擴編後具體規模目前仍無從查證。

不過，環球網今年初曾在一篇報導中提到，中國海軍陸戰隊將由原先的兩個旅擴編為八個旅，總員額可能達到4萬人，同時任務也將得到拓展。

對於中共何以要大幅擴編海軍陸戰隊，宋忠平認為，根本原因是中國所面臨的或傳統或非傳統方面威脅在不斷增多，一方面島礁爭端等均涉及兩棲作戰、島礁攻防等任務。

另外一方面，目前各國的海軍陸戰隊除擔負兩棲作戰等任務外，同樣還要擔負起隨船（水面艦艇）安保、駐外使領館安保甚至是反恐等任務。從這個角度看，中國自己的任務種類、需求也在增加。

宋忠平表示，不論是從軍事鬥爭準備的角度來看，還是從反恐作戰任務角度看，目前中國海軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務。

但即便在擴編後相比於美國，宋忠平稱，中國海軍陸戰隊規模仍小了很多。「美軍的海軍陸戰隊下轄四個師（包括一個預備役師），其中三個陸戰師就有足足15萬人，整個陸戰隊人數要超過20萬。」

此外，美國的陸戰隊雖也被冠以「海軍」之名，卻是美國五大軍種中獨立的一支兩棲作戰力量，並非隸屬於美國海軍，但目前中共陸戰隊仍隸屬於解放軍海軍之下的一個兵種，非獨立軍種。宋忠平表示，這足以體現出美軍對於海軍陸戰隊的重視、肯定。

為應對不斷增多的傳統與非傳統威脅，中共已大幅擴編海軍陸戰隊。（取自《政知見》）
為應對不斷增多的傳統與非傳統威脅，中共已大幅擴編海軍陸戰隊。（取自《政知見》）
分享
《央視軍事報導》證實，中共海軍陸戰隊已擴編成軍。（截圖自《央視軍事報導》）
《央視軍事報導》證實，中共海軍陸戰隊已擴編成軍。（截圖自《央視軍事報導》）
分享
大陸軍事評論員宋忠平稱，陸戰隊的訓練要求相對其他軍兵種更高、更全面，配備的武器裝...
大陸軍事評論員宋忠平稱，陸戰隊的訓練要求相對其他軍兵種更高、更全面，配備的武器裝備也更複雜。（取自《政知見》）
分享

陸戰隊海軍中共北京解放軍
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38

雙航母時代？共艦演練搶灘登陸

2019-04-19 00:27

共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32

禁止民族黨運作 港特首向北京提報告

2019-04-19 00:27

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

陸重量級學者：郭台銘極可能代表國民黨參選

2019-04-19 11:42

「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席

2019-04-19 11:36

參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04

陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境

2019-04-19 00:27

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

人民網2018年淨利年增逾一倍

2019-04-18 12:55

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-18 08:43

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行

2019-04-17 20:17

日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航

2019-04-17 12:21

聖母院火劫是報應？ 百年前一把火 這國笑到瘋

2019-04-17 11:00

安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號

2019-04-17 09:41

陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久

2019-04-17 09:35

會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制

2019-04-17 02:19

美巡防艦 穿台海、停香港…續往南海？

2019-04-17 00:08

香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排

2019-04-16 22:08

紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標

2019-04-16 15:05

會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

滬指半日倒漲1.1% 深成指升逾0.5%

2019-04-16 12:30

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48
看更多

熱門文章

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

雙航母時代？共艦演練搶灘登陸

2019-04-19 00:27

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

拚不過淘寶…亞馬遜在陸境內電商收攤

2019-04-19 00:27

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力

2019-04-19 10:51

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

禁止民族黨運作 港特首向北京提報告

2019-04-19 00:27

郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱

2019-04-18 16:37

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04

閩台合作擴大 拚證照兩岸互認

2019-04-19 02:09

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

明星轉型成功 林瑞陽獲聘台青創業導師

2019-04-19 09:54

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美

2019-04-19 02:09

人民網2018年淨利年增逾一倍

2019-04-18 12:55

陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境

2019-04-19 00:27

鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07

Zoom明星效應 同名大陸公司股價飆漲逾千倍

2019-04-19 10:51

成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55

大陸前3月FDI金額358億美元 增3.7%

2019-04-18 15:29

「珠聯璧合」 中國人行發行心形金銀紀念幣

2019-04-18 14:49

滬汽車工業展 智能車大轉型

2019-04-19 02:08

豬肉四天王股價狂奔

2019-04-19 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top