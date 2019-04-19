影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力
《央視軍事報導》17日播出大陸首艘國產航空母艦第五次海試畫面，北京青年報旗下新媒體《政知見》指出，在這則約4分鐘報導的結尾處，意外透露一項重要訊息：2017年以來就不絕於耳的傳聞獲得證實，中共海軍陸戰隊已經擴編成軍。
《政知見》表示，央視在這則報導的結尾處提到，「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，『陸戰隊擴編成軍』，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。《政知見》稱，官方報導在用詞上採用「擴編成軍」，當屬首次。「顯然，這是對我海軍陸戰隊擴編成軍最正面、權威的證實」。
大陸軍事評論員宋忠平表示，海軍陸戰隊顧名思義，主要是遂行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因其擔負的任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊在各國所充當的都是特種兵的角色。
報導稱，中共海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防禦作戰及特種機動作戰等。
宋忠平說，「越來越複雜的任務下，目前海軍陸戰隊所要求具備的能力應該是海陸空三棲作戰素質、投送能力。也正是我們的陸戰隊宣稱的『陸上猛虎、海中蛟龍、空中雄鷹』。」
《政知見》指出，2017年以來，有關中共海軍陸戰隊將實行擴編的傳聞就在網路上盛傳。央視這次採納「擴編成軍」的說法，終於證實過去傳聞，但中共海軍陸戰隊擴編後具體規模目前仍無從查證。
不過，環球網今年初曾在一篇報導中提到，中國海軍陸戰隊將由原先的兩個旅擴編為八個旅，總員額可能達到4萬人，同時任務也將得到拓展。
對於中共何以要大幅擴編海軍陸戰隊，宋忠平認為，根本原因是中國所面臨的或傳統或非傳統方面威脅在不斷增多，一方面島礁爭端等均涉及兩棲作戰、島礁攻防等任務。
另外一方面，目前各國的海軍陸戰隊除擔負兩棲作戰等任務外，同樣還要擔負起隨船（水面艦艇）安保、駐外使領館安保甚至是反恐等任務。從這個角度看，中國自己的任務種類、需求也在增加。
宋忠平表示，不論是從軍事鬥爭準備的角度來看，還是從反恐作戰任務角度看，目前中國海軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務。
但即便在擴編後相比於美國，宋忠平稱，中國海軍陸戰隊規模仍小了很多。「美軍的海軍陸戰隊下轄四個師（包括一個預備役師），其中三個陸戰師就有足足15萬人，整個陸戰隊人數要超過20萬。」
此外，美國的陸戰隊雖也被冠以「海軍」之名，卻是美國五大軍種中獨立的一支兩棲作戰力量，並非隸屬於美國海軍，但目前中共陸戰隊仍隸屬於解放軍海軍之下的一個兵種，非獨立軍種。宋忠平表示，這足以體現出美軍對於海軍陸戰隊的重視、肯定。
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