大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在4月23日中共海軍成立70周年紀念日將屆之際，《央視軍事報導》微信公號日前發布大陸首艘國產航空母艦最近一次海試畫面。但當中一個鏡頭卻引起了不少大陸網友質疑，為什麼航艦上竟懸掛日本國旗？

對此，北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》澄清指出，那面旗幟並非日本國旗，而是國際通行的海事信號旗，二者看是相似但不能混為一談。最直接的辨別方式是，日本國旗為長方形，該信號旗為梯形。

報導稱，畫面中的三面信號旗各有含義，最上方紅底黃十字旗代表字母「R」；中間紅白相間旗代表字母「U」；最下方白底紅色實心圓的梯形旗代表數字「1」。三者合起來是一個固定旗語—RU1，意思是「我正在試航」。先前幾次大陸國產航母進行海試時，也曾懸掛過同樣的信號旗。

《長安街知事》指出，海軍是公認的國際性軍種，在禮節上非常講究。早在18世紀末，信號旗就作為軍艦和商船的重要通信手段，已被各國廣泛採用。

據《當代海軍》雜誌報導，中國海軍通信旗包括26面字母旗、十面數字旗、三面代旗、六面特種旗、一面國際答應旗，共46面。每面旗幟單獨使用時，都有特殊含義，例如A代表「人員水下工作中，請遠離我船並慢速行駛」，D代表「我船正在處理問題，請遠離」等。

另，不同的旗幟組合懸掛，也有特定含義，除前述「RU1」，「AE」意為「我必須棄船」，「BB」意為「你（直升機）可以降落在我的甲板上」。

大陸解放軍報曾報導，在歡送海軍艦艇編隊出訪時，出訪艦艇主桅桿上也會懸掛向長官問好的旗組：「LBF」和「LBV」，意思是「熱烈歡迎首長指導」和「向首長致敬」。

有時還可以看到軍艦懸掛滿旗，十分壯觀。《長安街知事》指出，滿旗是艦艇在晝間從艦首到艦尾懸掛旗幟的隆重禮儀，用於重大節日、典禮、閱兵，迎接本國或其他國家、政府和軍隊領導人，迎接來訪的其他國家軍艦，出國訪問停泊於其他國家港口等。通常在上午8時升滿旗，日落時降滿旗。