共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



4月23日是解放軍海軍建軍70周年，解放軍海軍少將楊毅今天在〈環球時報〉撰文指出，解放軍海軍在反台獨軍事鬥爭準備牽引下，實現海上作戰能力的躍升。

楊毅指出，隨著大陸綜合國力的不斷增強，對海軍建設的投入相應地也在不斷加大。中國海軍發展一直延續的一個重要原則，就是根據自身海洋安全的需要，也依據自己的經濟狀況量力而行。

此外，中國海軍發展的一個重要特點是注重提高國產化能力，在經濟資源和物質條件非常有限的年代也是如此。1962年，第一艘國產獵潛艇研製成功;1971年，由中國自行設計建造的第一艘導彈驅逐艦濟南艦服役;1975年，第一艘國產導彈護衛艦交付部隊。

楊毅指出，到目前為止，大陸主要的海軍作戰平台都已經國產化。可以建造航母、核潛艇、大型水面艦艇(包括領先亞洲的055型導彈驅逐艦)、航母艦載機以及各種海基導彈。海軍已經建設成為擁有潛艇部隊、水面艦艇部隊、航空兵部隊、岸防部隊和陸戰隊部隊等兵種齊全的比較強大的海上力量。

楊毅表示，在1990年代中期，台灣島內台獨勢力逐漸坐大，外部勢力干涉台灣事務增強的背景下，解放軍海軍在反台獨軍事鬥爭準備牽引下，實現了海上作戰能力的躍升。