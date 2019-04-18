中國計畫進行10年任務 送探測器上太空探索小行星

2019-04-18 22:11 中央社 北京18日綜合外電報導



中國探月與航天工程中心主任劉繼忠今天表示，中國計畫進行一項雄心勃勃的小行星探索任務，並已邀請合作者將他們的實驗器材放置於探測器上。

劉繼忠表示，這項10年任務涵蓋將太空探測器送至近地球小行星2016 HO3，以搜集樣本。

從2016 HO3搜集完樣本後，探測器將會回到地球軌道，一分為二。一個將搭載樣本，回到地球表面；另個則將靠近、繞行彗星133P軌道。

這項任務的時間表未定。

中國航天局今年已宣布，已計畫好另2項月球任務，終極目標是建造一個月球共同研究基地。