親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國計畫進行10年任務 送探測器上太空探索小行星

2019-04-18 22:11中央社 北京18日綜合外電報導

中國探月與航天工程中心主任劉繼忠今天表示，中國計畫進行一項雄心勃勃的小行星探索任務，並已邀請合作者將他們的實驗器材放置於探測器上。

劉繼忠表示，這項10年任務涵蓋將太空探測器送至近地球小行星2016 HO3，以搜集樣本。

從2016 HO3搜集完樣本後，探測器將會回到地球軌道，一分為二。一個將搭載樣本，回到地球表面；另個則將靠近、繞行彗星133P軌道。

這項任務的時間表未定。

中國航天局今年已宣布，已計畫好另2項月球任務，終極目標是建造一個月球共同研究基地。

太空彗星
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

人民網2018年淨利年增逾一倍

2019-04-18 12:55

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-18 08:43

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行

2019-04-17 20:17

日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航

2019-04-17 12:21

聖母院火劫是報應？ 百年前一把火 這國笑到瘋

2019-04-17 11:00

安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號

2019-04-17 09:41

陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久

2019-04-17 09:35

會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制

2019-04-17 02:19

美巡防艦 穿台海、停香港…續往南海？

2019-04-17 00:08

香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排

2019-04-16 22:08

紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標

2019-04-16 15:05

會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

滬指半日倒漲1.1% 深成指升逾0.5%

2019-04-16 12:30

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48
看更多

熱門文章

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

大學生愈常叫外賣愈憂鬱？ 「真相」讓網友笑出皺紋

2019-04-18 11:00

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

陸家電舊換新 將補貼13%

2019-04-18 03:17

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

郭台銘旗下公司富智康 股價再狂飆

2019-04-18 10:50

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

5G概念股 中國鐵塔Q1賺60億

2019-04-18 03:20

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

劉憶如：人民幣短期不看貶

2019-04-18 03:17

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

陸Q1 GDP增6.4% 優於預期

2019-04-18 00:30

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17

郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱

2019-04-18 16:37

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top