劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



京東CEO劉強東去年在美國涉及的一起性侵案，雖經美國明尼蘇達州警方去年年底以罪證不足，不提起刑事訴訟，但涉事女生最近另提起民事訴訟，對劉強東提出六項指控。

據北京頭條用戶端4月18日報導，署名為央視特約評論員的王志安發布了一份他獲得的「劉強東性侵案起訴書」。民事起訴書中，原告劉姓女生一共提出了六項指控：1.意圖傷害和毆打；2.非法限制自由（在豪華車內）；3.性侵和毆擊（公寓內）；4.意圖傷害和毆擊的連帶責任（豪華車內）；5.非法限制自由的連帶責任（豪華車內）；6.性侵和毆擊的連帶責任（公寓內）。

這份起訴書是16日涉事女生正式向明尼蘇達亞伯里斯法院提起的民事訴訟，稱自己在2018年8月30日，被劉強東性侵。

在起訴指控中，京東公司也成為被告。原告的理由是：1、在本案相關的時間範圍內，被告劉作為被告京東的董事長和CEO，在他的工作範圍內，依據其顯然和真實的權威性從事行為。2、在本案相關的時間範圍內，Vivian 和 Alice 作為被告京東的代理人、從屬方、雇員或暫借的從屬方，為被告劉提供幫助。3、在本案相關的時間範圍內，被告京東許可、幫助並在財務上支援被告劉的全部行為。4、被告京東許可被告劉參加DBA中國專案，並據推測支付了劉的學費。被告劉通過參與該專案，為被告京東帶來了利益。5、被告京東為被告劉提供了其在明尼蘇達期間，不受限制使用公司資金的管道。6、被告劉以被告京東的名義，在2018年8月30日舉辦商務晚宴，以此接觸並控制原告。7、被告劉的侵權行為和他作為京東公司員工的職責具有相關性，主要在他從事工作的時間和地點範圍內發生。

基於以上原因，被告京東應當對被告劉的意圖傷害和毆擊行為承擔連帶責任。