郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布參加2020總統國民黨的初選，大陸各大新聞網站 自17日晚上起紛紛轉載這一重磅新聞，但因郭董頭上戴了一頂中華民國的國旗帽，讓大陸各官媒傷透腦筋，紛紛透過各種手法努力把這面國旗去掉。

郭董17日到板橋慈惠宮參拜與到國民黨中央黨部接受榮譽狀，全程都戴著這頂國旗帽，片刻未脫下，以致大陸媒體在引用他的影片和照片時「備覺棘手」，各大官方媒體隨後播報出來的畫面或照片都經過一番修飾。

央視四套17日晚間的「海峽兩岸」節目將郭董參選 2020台灣地區領導人放在第一條新聞播報，但對郭董在板橋慈惠宮與早前跟韓國瑜會面時戴的國旗帽，把正中央的國旗塗成跟帽身一樣的深藍色，雖然作工精細，但仔細看還是覺得突兀。

中新網的中新短視頻則是播放郭董到中央黨部宣布參選的畫面，不知是覺得嫌打馬賽克麻煩，乾脆把郭董的帽切了一半，把上半部有國旗的部分截掉，郭董只剩半顆頭在演講。

其他多數媒體則是將郭董頭上的國旗馬賽克，但依稀仍能辨識，只是視頻畫面上的「總統」字體則是馬賽克得完全看不出來。

早前一天郭董戴的是另一頂有國旗的帽子，大陸國家發改委主辦的「中宏網」採用的視頻是也打上馬賽克，但製作比較粗糙，隨著郭董頭的晃動，被馬賽克的國旗「模糊圈」也跟著劇烈晃動，非常突兀。

大陸官方認定中華民國國旗已是「歷史旗幟」，最多只能出現在電影電視歷史劇（抗日或民國時期），現實面是不允許出現在媒體面前，尤其是敏感的政治場合，郭董的國旗帽只好被閹割，「不宜」出現在新聞媒體中。