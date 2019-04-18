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人民網2018年淨利年增逾一倍

2019-04-18 12:55聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民日報旗下的上市平台人民網17日發布2018年年度財報。財報顯示，該公司2018年營收為人民幣16.94億元，年增長20.96%；淨利2.14億元，年增139.23%。今年年初至今，人民網股價已累計上漲260%。

今年從年初至今，人民網股價從人民幣7.3元一路攀升，累計上漲260%。自2月以來，人民網拿下十多次漲停板，最高股價曾達每股人民幣34.6元。

人民網股價今天繼續上揚，截至午盤漲逾1%。

界面新聞報導，在人民網連續漲停的背後，短線資金炒作的力量不可忽視，但人民網亮眼的業績也功不可沒。

人民網表示，該公司2018年利潤大幅增長主要有以下原因：1、廣告業務收入穩步增長，廣告及宣傳服務較去年同期毛利率增加17.57個百分點；2、地方分公司業務保持增長態勢，人民線上、人民體育等子公司營業收入較上年同期增幅較大；3、透過創新經營管理機制，成本得到有效控制，全年營業總收入增加20.96%的同時，營業成本增幅僅5.35%；4、本期利息收入較上年同期增長較多，財務費用比上年同期下降385.16%。

報告還顯示，人民網第二大股東，《環球時報》2018年減持298萬4,179股，持股比例為8.31%；中國證券金融股份有限公司2018年增持60萬4,137股，持股比例1.31%，為第六大股東。其他排名前十的股東在報告期內的持股數量並無變化。

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