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大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10聯合報 記者林則宏╱即時報導

4月23日為中共海軍成立70周年紀念日，屆時將在青島舉行多國海軍活動，大陸媒體近日也接連發布多則相關宣傳報導。《央視軍事報導》日前就播出大陸首艘國產航空母艦，早前進行的第五次海試畫面，並公開航艦內部多處場景。

報導稱，本次海試對航母的指揮控制系統、作戰性能展開全面的測試和論證。截至目前，大陸首艘國產航艦已成功完成系泊、動力、作戰、保障等多個系統的試驗試航任務。

央視表示，建設航母部隊是大陸海軍規模結構和力量編成改革的任務之一，也是海軍轉型建設的重要標誌。2012年，首艘航母遼寧艦入列，中國海軍進入航母時代。從近海到遠海、從單艦到編隊、從晝間到夜間，中國海軍開啟了由近海防禦向近海防禦與遠海護衛相結合的轉型建設發展之路。

針對外界關注大陸首艘國產航空母艦會否在4月23日中共海軍建軍70周年國際閱艦式上亮相，《新浪軍事》引述專家分析指出，該艘航母甲板攤鋪新塗層儘管施工進展順利，但就目前施工進度來看，已「幾無可能」。不過，有很大可能會在當天宣布服役。

人民網日前報導，大陸國產航母甲板3月下旬開始攤鋪新塗層，目前完工面積近一半，施工進展順利。

新浪軍事表示，自去年5月13日完成首次海試任務至今，大陸首艘國產航母已接連進行了五次海試，最近一次是今年2月27日。大約再進行一次試航後，便有可能在海軍節當天正式服役。

分析認為，中國海軍雖不想在4月23日的閱艦式上通過展示雙航母來過度刺激外界關注，但大陸國內的廣泛關注也不可忽視，所以存在很大可能會讓中國首艘國產航母在這一天在大連正式宣布命名並服役。

新浪軍事稱，自此，中國海軍將開啟雙航母時代，而這場國際閱艦式就是一個宣言書或重大信號，以此正式向世界宣告：中國海軍將開啟航母遠航全球大洋的時代。

央視在同一則新聞還報導，不久前，大陸南部戰區海軍組織了一場潛反潛演練，不同型號的多艘潛艇在同一海區，展開背靠背激烈對抗。潛反潛作戰是世界海軍面臨的共同難題，填補了中國海軍綜合作戰能力的短板。

報導稱，近年來，隨著遠海護衛作戰裝備力量體系的加快發展，中國海基核力量裝備體系建設不斷推進。作為水下「殺手鐧」的核潛艇正在成為中國戰略制衡力量的重要砝碼，戰略核潛艇力量運用相關機制的完善固化，新一代戰略核力量作戰力的不斷形成，讓深海大洋有了中國新座標。

央視軍事報導在報導中發布的一系列相關相片，最後兩張為演練搶灘登陸，格外引起關注。

央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面景。（取自《央視軍事報導...
央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面景。（取自《央視軍事報導》微信公眾號）
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央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面，並公開航艦內部多處場景...
央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面，並公開航艦內部多處場景。（取自《央視軍事報導》微信公眾號）
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央視日前播出大陸首艘國產航空母艦海試畫面，並公布兩張演練搶灘登陸照片。（取自《央...
央視日前播出大陸首艘國產航空母艦海試畫面，並公布兩張演練搶灘登陸照片。（取自《央視軍事報導》微信公眾號）
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央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面，並公開航艦內部多處場景...
央視日前播出大陸首艘國產航空母艦早前進行的第五次海試畫面，並公開航艦內部多處場景。（取自《央視軍事報導》微信公眾號）
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