陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選引發大陸高度關注，人民日報海外版旗下新媒體《俠客島》發表評論，稱讚郭台銘是台灣這麼多年來，第一個敢質疑「美國保護」的參選人。文章稱，郭台銘抓住了關鍵，「即台灣的安全、繁榮繫於兩岸和平而非美國垂憐」，跟一般國民黨政客比起來，郭台銘顯示出更高的見識、膽魄和格局。

俠客島表示，「在台灣從政是公認的吃力不討好」。對於郭台銘何以還願意投入大選，俠客島認為，「台灣士農工商都熱衷政治，郭台銘參選，從自我實現的角度並不難理解。而在現實面，民進黨的倒行逆施，正讓台灣陷入前所未有的危機，島內藍綠尖銳對立的生態，也讓台灣經濟陷於內耗，成長無望。這些，應該都是讓郭台銘下決心的重要原因。」

文章稱，「民進黨這三年來搞得天怒人怨，藍上綠下的大勢已經明朗，島內民心思變，郭台銘此時出現，可謂好時機」；「但台灣政治複雜多變，『兩顆子彈』、『假錄音帶』等奧步不斷，郭台銘能否順利出線乃至當選，都在未定之天。」

「可以預見的是，一旦參選，郭台銘的一切就會被民進黨挖出來打，從私生活到跟大陸做生意，都會被抹黑抹紅，屆時霸道總裁要如何耐住性子見招拆招，也是一大看點。」

俠客島除關注到郭台銘16日出席「印太安全對話」研討會時表示，2020年對台灣未來20年的政治、經濟、防務來說都是轉捩點，「我們需要和平，我們不需要買這麼多武器」，「沒有和平就沒有安全，沒有經濟就沒有未來。」

文章還特別提到郭台銘日前提出，「國防靠美國是靠不住的，這麼多年來，有哪裡是國防靠美國，最後得以安全脫身？國防要靠和平。」並稱讚「這是台灣這麼多年來，第一個敢質疑『美國保護』的參選人。」

俠客島指出，「他抓住了關鍵，即台灣的安全、繁榮繫於兩岸和平而非美國垂憐。跟一般的國民黨政客比起來，郭台銘這句話透露出更高的見識、膽魄和格局。」

「但是，之所以說在台灣從政吃力不討好，就是因為正確的想法不一定能落實。」

文章表示，「2000年後，台灣經濟衰退，發展停滯，究其原因，只因藍綠惡鬥的政治，沒有是非真相，只有你死我活，沒法齊心協力。而且，選舉政治下，政客為了討好選民一味炒短線，不敢堅持正確理念，或者乾脆不論是非，只求煽動負面情緒騙選票，搞得民粹高漲，反智成風。」