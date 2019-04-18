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郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50聯合報 記者李仲維╱即時報導

鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨總統初選之前，曾表示前幾天媽祖托夢給他，要他一定出來為台灣做事。對此，中國社科院台灣研究所副研究員謝楠今天在環球時報撰文質疑，台灣政治為何如此迷信？

謝楠認為，郭台銘在宣布參選的時候搬出媽祖，聲稱是媽祖托夢，既表達自己的信仰虔誠，也有為自己參選營造聲勢，希望獲得民眾支援的意味。

謝楠分析，台灣人重視媽祖是基於一直以來的傳統文化，但是近年來，「迷信政治」卻滲透台灣大大小小的選舉中。除了這次郭台銘搬出媽祖外，前行政院院長蘇貞昌再度復出政壇參選2018年新北市市長，也引發不敬神明的爭議。

謝楠認為，台灣的政治人物之所以始終不肯與「迷信政治」切割，就是希望以這種方式表達自己接地氣，以迎合廣大民眾，進而獲得選票支持。

謝楠指出，這種頗為特殊的「迷信政治」，突出表現就是政治人物不分藍綠都熱衷於敬神拜廟，很多政治人物參選前要問神諭，舉辦活動要選黃道吉日，選後要還願，構成一幅頗具台式特色的景象。

謝楠在文末表示，政治人物想要獲得長久的生命力，關鍵還在於能否真心為民眾服務。否則，即便是拜遍了滿天諸佛，也免不了最終下台的命運。

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