親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29聯合報 記者李仲維╱即時報導

鴻海董事長郭台銘宣布將投入國民黨總統初選，環球時報發表社評指出，台灣誰當選，不是台海局勢的決定因素。

文章分析，如果郭台銘明年成為台灣的領導人，兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期內的台海局勢很可能產生轉折性意義。

但文章也稱，大陸方面不宜對台灣選舉能夠提供抑制台獨的力量抱太高期望，政治體制本身決定了政黨輪替將在台灣不斷發生，導致島內的兩岸政策間歇性變化。陳水扁鬧了8年，馬英九執政結束了那段動盪，但蔡英文又把台海緊張帶了回來。無論誰在2020年當選，上述政策輪迴都極可能延續下去。

文章認為，大陸必須透過力量建設和準確的對台政策，不斷強化北京對台海局勢的主導權，這是處理台海問題的根本之道。從1996年爆發台海危機直到今天，20多年過去，大陸歷史性地成長為世界第二大經濟體和第二軍費大國，台灣當局破壞台海穩定的能力大規模萎縮，美國干預台海事務越來越困難，這是台海局勢變化的總方向。

文末稱，大陸歡迎願意共同維護九二共識的力量在台灣執政，如果下屆台當局繼續當前的激進政策，甚至更加極端，也不是什麼了不起的事。它無非要求大陸把今後該有的舉措早一點拿出來。在大陸、台灣和美國三方的博弈中，最不怕台海攤牌的一方，顯然是中國大陸。

台海郭台銘
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-18 08:43

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行

2019-04-17 20:17

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航

2019-04-17 12:21

聖母院火劫是報應？ 百年前一把火 這國笑到瘋

2019-04-17 11:00

安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號

2019-04-17 09:41

陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久

2019-04-17 09:35

會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制

2019-04-17 02:19

美巡防艦 穿台海、停香港…續往南海？

2019-04-17 00:08

香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排

2019-04-16 22:08

紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標

2019-04-16 15:05

會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

滬指半日倒漲1.1% 深成指升逾0.5%

2019-04-16 12:30

中日外長對談 5G對上核食

2019-04-15 23:51

抖音TikTok新增用戶達1.88億 年增70%

2019-04-15 23:00

習近平：藝文界要自重不媚俗 要有大作品問世

2019-04-15 19:58

共機繞台巡航 共軍：年度計畫內的正常安排

2019-04-15 18:17

回擊龐培歐 中共外交部嗆：美國政客令人不齒

2019-04-15 17:16

河野太郎會李克強 協調習近平訪日

2019-04-15 16:08

趙紫陽秘書鮑彤：胡耀邦精神 就是從毛思想解放

2019-04-15 15:17

香港中聯辦：維護國安「只有一國之責 沒有兩制之分」

2019-04-15 12:13

共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48
看更多

熱門文章

「郭台銘概念股」A、H股飆漲 選總統呼聲高

2019-04-17 15:18

高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17

郭台銘宣布投入初選 鴻海接班人或借鑒「華為模式」

2019-04-17 22:02

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行

2019-04-17 20:17

郭董宣布參選2020 陸媒第一時間轉載披露

2019-04-17 16:48

郭台銘媽祖說發威 工業富聯爆量漲停

2019-04-17 15:53

影／貴州最危險公路 沿山壁開鑿、行車險象環生

2019-04-17 17:27

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

影／蟑螂變佳餚？陸養殖戶表演生吃 讚「是黃金」

2019-04-17 18:06

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11

自小父母遺棄 直播賣衣服養自己 無腿美女愛健身要練「馬甲線」

2019-04-17 14:13

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

大陸第一季GDP增長6.4% 專家解讀四大亮點

2019-04-17 11:31

日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航

2019-04-17 12:21

張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12

中國銀行東京開業 日本人民幣清算業務啟動

2019-04-17 21:46

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

豬瘟疫情發酵 大陸下半年豬肉價格預計大漲70%

2019-04-17 11:41

哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

受郭台銘參選消息刺激 富智康股價急漲

2019-04-17 19:03

大陸央行將發行「珠聯璧合」心形金銀紀念幣

2019-04-17 14:40

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46

全球最大軌道交通控制系統提供商擬在科創板上市

2019-04-17 13:50

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

華為全球簽5G商業合約 獨缺中國大陸

2019-04-17 13:11

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

京東CEO劉強東性侵案 受害女提民事訴訟

2019-04-17 14:31

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆5911廟

2019-04-17 14:04

3年車剛做保養 奔馳發動機炸了

2019-04-17 20:19

真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10

習近平重慶開會 新疆書記座次靠前引聯想

2019-04-17 15:50

陸家電舊換新 將補貼13%

2019-04-18 03:17

首季GDP增6.4% 大陸經濟回穩？

2019-04-17 14:33

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

兩賊入屋搜刮撞女屋主 亮刀搶錢六旬翁被捕

2019-04-17 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top