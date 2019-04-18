郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布將投入國民黨總統初選，環球時報發表社評指出，台灣誰當選，不是台海局勢的決定因素。

文章分析，如果郭台銘明年成為台灣的領導人，兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期內的台海局勢很可能產生轉折性意義。

但文章也稱，大陸方面不宜對台灣選舉能夠提供抑制台獨的力量抱太高期望，政治體制本身決定了政黨輪替將在台灣不斷發生，導致島內的兩岸政策間歇性變化。陳水扁鬧了8年，馬英九執政結束了那段動盪，但蔡英文又把台海緊張帶了回來。無論誰在2020年當選，上述政策輪迴都極可能延續下去。

文章認為，大陸必須透過力量建設和準確的對台政策，不斷強化北京對台海局勢的主導權，這是處理台海問題的根本之道。從1996年爆發台海危機直到今天，20多年過去，大陸歷史性地成長為世界第二大經濟體和第二軍費大國，台灣當局破壞台海穩定的能力大規模萎縮，美國干預台海事務越來越困難，這是台海局勢變化的總方向。

文末稱，大陸歡迎願意共同維護九二共識的力量在台灣執政，如果下屆台當局繼續當前的激進政策，甚至更加極端，也不是什麼了不起的事。它無非要求大陸把今後該有的舉措早一點拿出來。在大陸、台灣和美國三方的博弈中，最不怕台海攤牌的一方，顯然是中國大陸。