環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘周三宣布參加國民黨總統初選，大陸鷹派媒體環球時報18日發表社評稱，如果郭台銘明年當選，兩岸緊張關係將出現緩解。但因台灣的體制決定了國民黨和民進黨都不可能長期執政，因此大陸處理台海問題的根本之道，還是要通過自身力量建設和準確的對台政策，不斷強化對台海局勢的主導權。

環球時報表示，郭台銘曾是台灣首富，也是世界著名的企業家，在台灣頗具影響力。此外，他雖然加入國民黨已有50年，卻實為政治素人。他的集團在大陸設廠最多，據稱雇有逾百萬大陸工人。同時他與美國總統川普也有良好關係，川普入主白宮後，鴻海集團就宣布在美國大舉投資，興辦工廠。

文章稱，「如果郭台銘明年成為台灣地區領導人，兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期內的台海局勢很可能產生轉折性意義。不過國民黨的初選是個複雜遊戲，國民黨與民進黨2020年的競爭形勢還有柯文哲這一特殊第三方變量，郭台銘的『問鼎總統之路』將會是曲折的。」

因此，大陸不宜對台灣選舉能夠提供抑制「台獨」的力量抱太高期望。要看到，政治體制本身決定了政黨輪替將在台灣不斷發生，導致島內的兩岸政策間歇性變化。

「陳水扁鬧了8年，馬英九執政結束了那段動盪，但蔡英文又把台海緊張帶了回來。無論誰在2020年當選，上述政策輪迴都極可能延續下去。」

文章認為，「所以說誰在明年勝選對短期的台海局勢有關鍵意義，但從長遠看，它又不那麼重要。它無非是挑戰與局勢緩和哪個先來哪個後到的區別。台灣的體制決定了，國民黨和民進黨都不太可能在台灣長期執政。」

環球時報強調，「大陸必須通過力量建設和準確的對台政策不斷強化北京對台海局勢的主導權，這是我們處理台海問題的根本之道。從1996年爆發台海危機直到今天，20多年過去，大陸歷史性地成長為世界第二大經濟體和第二軍費大國，台灣當局破壞台海穩定的能力大規模萎縮，美國干預台海事務越來越困難，這是台海局勢變化的總方向。」

文章最後指出，「大陸對台灣選舉應越來越不持傾向性，它是我們基於實力的自信，也應逐漸完善相關的政策配套。」

而針對美國國防部日前批准總價5億美元的對台軍售計畫，新華社17日晚間也發表評論稱，「以台制華與挾洋自重各懷鬼胎、一唱一和，使本就複雜嚴峻的台海局勢更趨惡化。」