京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



沉寂了四個月的劉強東性侵案風波再起，明尼蘇達大學大陸女留學生劉京瑤16日在明尼亞波利斯法庭提出民事訴訟，並擬尋求5萬美元的傷害賠償。融資中國雜誌發表文章指出，劉京瑤這次提起的是民事訴訟，不同於上一次的刑事指控，民事訴訟的贏面更大，京東恐將被劉強東再次拖累。

文章指出，過去一年京東的主要業績的增速都在持續放緩，淨收入的增速從第一季的33%一路下滑至30%以下，過去12個月的活躍買家數量增速從第一季的28%下滑至4%，成交額（GMV）的增速也從第一季的30%下滑至28%。

文章稱，最近幾個月內，京東內部人員震盪，先是高管團隊頻繁離職，京東取消配送員底薪的決定，受影響範圍近18萬人，人事風暴無疑加重京東生存的焦慮。劉強東上周五發布的內部郵件表示，京東物流2018年全年虧損超過人民幣23億元，這已經是虧損的第十二年。如果扣除內部結算，京東物流去年虧損總額超過人民幣28億。

值得注意的是，這一波互聯網產業從巨頭到創業公司的人員優化潮中，京東算是第一個公開宣布要對高階主管下手的，並且在業界首次宣布針對高級管理者的淘汰比例。

2月19日，京東被曝光2019年將末位淘汰10%的副總裁級別以上高管。消息一出，京東內外已經預計到一輪新的管理層動盪即將來臨，只是誰也沒想速度竟然如此之快。

文章分析，值得注意的是，劉京瑤以性侵犯和毆打向當地法院提起的是民事訴訟。不同於上一次的刑事指控，民事訴訟的贏面更大。去年在紅星新聞的一篇報導中，美國華裔律師劉龍珠律師表示，若女生提起民事訴訟要求金錢賠償，她還是有可能勝訴的。他解釋稱，因為美國民事案件的證明標準是優勢證據，通俗地說，只要求大於50%的可能性。

文末表示，這樣一來，劉強東很可能會栽在這次民事訴訟中。如果真的如預計的那樣，那麼京東被將被劉強東再次拖累，無論劉強東內部再怎樣強調奮鬥拼搏，都將無法挽救這一敗筆。