安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號

2019-04-17 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



共同社報導，日本首相安倍晉三16日在首相公邸與計劃5月回國的中國駐日大使程永華共進午餐。安倍與外國大使單獨共進午餐十分罕見。有分析認為，此舉意在對在任時間超過九年、創歷任中國駐日大使最長任期的程永華表達敬意，發出日中關係改善的訊號。

安倍與程永華共進午餐的消息在大陸也引起關注，但陸媒都多引述日本媒體對此事的相關報導與評論。

共同社稱，安倍與程永華的午餐持續了約1小時20分鐘。程永華2010年2月到任。2012年9月日本政府將釣魚島國有化後，兩國關係惡化。去年5月中國國務院總理李克強訪日，10月安倍訪華，兩國關係恢復到雙方均評價稱回歸「正常軌道」的狀況。

日本NHK電視台也指出，安倍與即將離任的外國大使共進午餐實屬罕見，可以看出安倍強調致力於改善兩國關係的姿態。安倍曾在2017年與即將離任的美國駐日本大使卡洛琳．甘迺迪共進晚餐。

大陸網路媒體《觀察者網》表示，安倍與一個國家的駐日大使單獨進餐，屬於異例，可能也有慰勞九年間在崎嶇不平的日中關係中作出傑出貢獻的程永華的意味。

現年65歲的程永華出生於吉林省，曾在長春外語學校學習日文，1972年中日建交後，獲選為官方派往日本的留學生，1975年起兩年間在創價大學就讀。

程永華1977年進入大陸外交部，駐日工作合計超過25年，在中國駐日使館期間先後擔任過二秘、一秘、參贊、公使銜參贊、公使，並曾出任大陸駐馬來西亞大使及駐韓國大使。

2010年2月，程永華就任駐日大使，後發生中國漁船和日本海上保安廳巡邏船在釣魚島海域相撞事件，引發中日關係空前緊張，中方暫停雙邊省部級以上交往，中日關係面臨重大危機；2012年9月，日本政府宣布將釣魚島國有化，更導致中日關係經歷建交以來最壞時期。

觀察者網指出，作為駐日大使，程永華與日方據理力爭，展開廣泛活動，致力於修復關係。