陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久

2019-04-17 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在訪美期間提出「經濟靠大陸、安全靠美國」的主張，中國社科院台灣研究所台美室主任汪曙申今天在環球時報撰文指出，這種思維的形成有特殊的歷史背景和現實考量，但從大趨勢看，將難以持久。

汪曙申指出，對於安全靠美國這種思維，從兩岸的角度來看，台灣問題是1940年代中後期中國內戰遺留並延續的政治對立，在法理上兩岸未正式結束敵對狀態，因此固然兩岸經濟社會交流互動十分密切，島內仍有一些人將大陸視為威脅。2016年5月民進黨重新執政後，極力宣揚中國威脅論，對內炒作敵視大陸的整體氛圍，對外把美國作為最關鍵的安全依靠，加劇台海地區的安全困境。

他分析，從美國因素看，自1949年國民黨逃台，美國即是台灣最主要的盟友。1979年美台斷交、廢除共同防禦條約後，美國制定與台灣關係法，繼續對台軍售，並以模糊的協防承諾延續台灣社會依靠美國安全保護的心理。近年來，美國國會推動一些涉台立法頻繁顯示對台承諾，則助長了島內「倚美求存」的心理。

汪曙申表示，經濟靠大陸的思維，則是大陸經濟持續快速增長、社會發展進步對台灣產生吸納效應的必然結果。大陸居民赴台旅遊、購買台灣農產品也被島內視為從大陸獲得經濟紅利的重要途徑。儘管蔡英文上台後極力推動新南向政策、減少台灣對大陸的經濟依賴，但島內主流意見仍堅持台灣經濟離不開大陸。

他分析，經濟靠大陸、安全靠美國，折射出島內社會對大陸和美國的複雜心態，既有兩頭漁利也有規避風險的考慮，當中的矛盾顯而易見。事實上，島內一直也在議論美國棄台的風險。島內多數人明白美國不會將台灣安全置於自身的國家利益之上。

汪曙申認為，大陸解決兩岸政治對立的政策始終是積極開放的，問題的根子還是在台灣當局蓄意拖延談判。