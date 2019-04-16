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香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排

2019-04-16 22:08聯合報 記者李春╱即時報導

香港立法會審議修訂「逃犯條例」的法案委員會，星期三將舉行首次會議。香港民主派立法會議提議以「日落條款」，解決移交涉及台灣殺人案的香港疑犯。香港民間人權陣線發起星期三集會，要求港府撤回有關引渡安排的「逃犯條例」修訂。

在立法會審議法案委員會首次會議前夕，民主派24名立法會議員發聯合聲明，認為涉及台灣殺人案的疑犯有機會本月底獲釋，目前唯一應對方法，是在星期三早上舉行的法案委員會上，確立以「日落條款」方式進行修例，並要求立法會主席批准在下周加開會議處理，當局亦要同時與台灣方面敲定移交安排，在月底前準備妥當。

所謂「日落條款」，是指法律或合約中訂定部分或全部條文的終止生效日期。通常訂定日落條款的目的是在該條文終止其效力前有緩衝期，可先行準備及實施相關的配套措施。

立法會議員朱凱廸說，一直看不到當局有與時間競賽的解決方法，而目前政府方案一定會引起各黨在法案委員會階段爭拗，無法帶來共識，但同時政府及建制派都認為要爭取公義及作引渡，因此民主派提出以「日落條款」方案，希望建立到跨黨派共識。

民主派會議召集人毛孟靜表示，已將民主派的建議向建制派提出，又認為以「日落條款」方式處理只針對台灣，亦可避免不必要的政治陳述。

香港特首林鄭月娥說，希望立法會爭分奪秒審議移交逃犯新安排的草案，能夠早於七月通過，如果未能及時移交涉嫌在台灣殺人的港人，也不代表當局要將立法工作停頓，強調當局仍有需要堵塞法律漏洞。如果修例無追溯期，相信社會大眾不會接受。

香港民間人權陣線宣布，星期三早在立法會外發起集會，反對香港政府今次修例，並要求撤回草案。民陣召集人岑子杰表示，集會將廣邀不同團體出席。他批評林鄭月娥打著公義旗號踐踏人權，說台灣當局曾表示，就今次殺人案件聯絡過香港三次，但不獲回應，而民間亦曾提出可針對性透過單次修例處理有關案件，但港府拒絕，可見台灣殺人案只是林鄭月娥與保安局局長李家超欺騙港人的藉口。

港府修訂「逃犯條例」，爭議大，香港民眾曾多次發起反對修例遊行。（歐新社資料照）
港府修訂「逃犯條例」，爭議大，香港民眾曾多次發起反對修例遊行。（歐新社資料照）
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香港特首立法會殺人
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