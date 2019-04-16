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紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標

2019-04-16 15:05世界日報 北京16日電

外媒報導，中國的臉部辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。維吾爾族人就疑似成為鎖定目標，被加強監控。

中國的臉部辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。
中國的臉部辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。
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紐約時報14日引述知情者表示，中國已經把廣泛用於新疆地區的臉部辨識技術，擴大到全中國其他地區，部分拿來監督維吾爾人的動向。報導引述專家稱，這是運用人工智慧和臉部辨識技術，進行種族辨別的首個已知案例。

報導說，這種技術針對的是特殊「敏感人群」。現在已經部署到杭州、溫州和福建全省。黃河沿岸三門峽市的執法部門今年使用此技術，一個月就進行了50萬次檢查。

報導引據採購文件表示，中國16個省有將近24個警察局於2018年開始使用臉部辨識技術。陝西省執法部門去年計畫購置一套「能夠支持臉部識別，辨認維吾爾與非維吾爾人特徵」的智慧監控系統。

新一代創新產業也應運而生，迎合政府的需求。報導說，他們利用人工智慧等科技，依據人的膚色等表面特徵自動畫分人群。

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雲從科技（CloudWalk）是一家人工智慧科技公司，他們表示，這套公司研製的臉部辨識技術可以識別「敏感人群」。

雲從科技說，廣東省公安廳採用雲從科技臉部辨識技術，在地鐵、車站、重點小區等重要場所布控和實戰，「取得了良好的效果，抓獲一批嫌疑人，為公安破案提供新的思路和戰法，受到全國公安系統廣泛關注」。

這類公司還包括依圖科技（Yitu）、曠視科技（Megvii）、商湯科技（SenseTime）等。海康威視（Hikvision）出售的攝影機和影像處理軟體，就包括少數民族的識別功能。

報導說，中國公安部2018年投入數十億美元，成立了天網（Skynet） 和雪亮工程（Sharp Eyes）這兩大電子監控系統，用於執法和情報蒐集，致使上述的新創公司行情看漲，市值都超過10億美元。

但這些公司都否認有針對族群的監控系統。商湯科技一名女發言人表示，她與相關團隊不清楚這種技術被用於族裔識別。

曠視科技在一份聲明中說，公司的重點「是商業而不是政治的解決方案」。曠視科技說，「我們關心公民個人的福祉和安全，而不是關心監督群體」。

公安紐約時報警察
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