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會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02世界日報 香港16日電

台灣親民黨主席宋楚瑜昨日抵港，展開訪問「粵港澳大灣區」行程，並到中聯辦與主任王志民等人會面。宋楚瑜說，台灣在自由民主的價值、制度上有其看法，冀令中國大陸決策單位了解台灣的看法，彼此多溝通，對雙方不同見解多加尊重。王志民讚賞宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係、實現歷史性轉折中發揮的重要作用。

宋楚瑜考察大灣區 訪中聯辦會王志民 中央社
宋楚瑜考察大灣區 訪中聯辦會王志民 中央社
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宋楚瑜中午左右率團抵港，獲港府安排走貴賓通道，中聯辦台灣事務部部長楊流昌到場迎接。宋楚瑜表示，中國大陸目前全力推動粵港澳大灣區計畫，而粵港澳灣區是1980年以後台商前往最多的地方，粵港澳灣區對台灣有何影響？是契機、是危機、還是挑戰，這些都要實地去了解。

宋楚瑜自言此行是「做翻譯」，他認為中國大陸有些話台灣方面聽不懂，台灣有些心聲中國大陸聽不清楚，需要有人去確切翻譯溝通、詮釋，他願意做為翻譯溝通的橋梁，期盼兩岸共同創造中華民族的繁榮與發展。

王志民說，香港在兩岸關係歷史進程中扮演了獨特的角色，做出了積極貢獻，處理有關涉台事務是香港中聯辦的五項職能之一，「我們歡迎台灣朋友到訪中聯辦，並熱忱為廣大台胞服務」。

王志民讚賞宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中發揮的重要作用，「期盼引領更多島內有識之士，共擔民族大義，共謀同胞福祉，為推動新時代兩岸關係新發展做出更大貢獻」。

王志民又向宋楚瑜說，粵港澳大灣區建設既為香港提供更多政策紅利和創新動力，開闢更廣闊的發展空間，也是台灣優勢產業和人才大展身手的舞台，並為台灣優質產品提供廣闊的市場，在深化兩岸融合發展中扮演越來越重要的角色。

宋楚瑜香港
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