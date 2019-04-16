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陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，昨天中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，針對中共解放軍東部戰區出動海空兵力繞台巡航和聯合演練，民進黨當局進行誣蔑一事，大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，「民進黨當局欺騙誤導台灣民眾，藉機挑動兩岸對立，升高兩岸對抗，繼續破壞兩岸關係與台海和平穩定的圖謀不會得逞。任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強能力。」

馬曉光指出，中國人民解放軍近期的訓練演練，是「年度計劃內的正常安排」，旨在維護國家主權與領土完整，「維護台海和平穩定」，維護兩岸同胞的共同利益。民進黨當局欺騙誤導台灣民眾，藉機挑動兩岸對立，升高兩岸對抗，繼續破壞兩岸關係與台海和平穩定的圖謀不會得逞。任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強能力。

中共軍報記者網指出，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉昨就海空兵力繞台島巡航發表談話：近日，中共解放軍東部戰區出動包括艦艇、轟炸機和偵察機在內的海空兵力繞台島巡航，並進行必要的訓練演練，檢驗了多軍種一體化聯合作戰能力。此次行動是年度計畫內的正常安排，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。戰區部隊牢記新時代使命任務，努力提升新時代打勝仗能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

針對中共軍機在台灣周邊空域繞行的挑釁作為，陸委會昨天發出新聞稿表達嚴正抗議及強烈譴責。

陸委會強調，中共近來強硬的對台施壓攻勢，企圖再一次製造台海危機轉移內部壓力，這種霸道行徑已嚴重破壞兩岸和平及衝擊台灣國家安全，更威脅台灣人民生命財產安全。台灣方面要求北京當局立即停止惡意挑釁，切勿一錯再錯，也絕對不要低估中華民國政府捍衛主權、自我防衛，以及守護台灣自由民主體制底線的堅定意志！

陸委會表示，近年來共軍機艦藉遠海長訓，頻繁出沒台海周邊區域，對台進行武力威懾；今年初「習五點」發布後，更是步步進逼， 3月底甚至跨越台灣海峽中線，嚴重破壞台海現狀與區域安全，引發國際社會關注與警告。共軍今日竟還大言不慚地聲稱「繞島巡航」是合法權利、有利台海和平，令人不齒。

此外，陸委會指出，中共近日又動員主張「武統論」之中國大陸人士，來台散播敵意言論，意圖動搖我民眾心防，其心險惡。我們認為「委屈無法求全」！陸委會強調，台灣朝野已認清中國共產黨一心併吞台灣的本質，絕不會向中共武力屈服、更不會理會其荒謬的政治主張，全民將提高危機意識，共同團結抵禦。

去年5月11日，中共空軍殲-11戰機與轟-6K戰機編隊繞行台灣。 （新華社資料照...
去年5月11日，中共空軍殲-11戰機與轟-6K戰機編隊繞行台灣。 （新華社資料照片）
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中共台海陸委會
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