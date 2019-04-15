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抖音TikTok新增用戶達1.88億 年增70%

2019-04-15 23:00聯合報 記者林宸誼╱即時報導

Sensor Tower 商店情報數據顯示，短視頻（短影片）社交平台抖音與海外版TikTok ，在今年第1季度新增用戶量達到1.88億，較2018年第1季1.1億的新增用戶數增長70%。

實現快速增長的主要動力來自印度市場，上季首次安裝TikTok的印度用戶預估達到8,860萬人，是去年同期的8.2倍，其中99%的安裝量來自Google Play。

相比之下，第1季首次安裝TikTok的美國用戶約為1,320萬人，較去年同期470萬的新增人數上漲181%。

抖音（包括海外版TikTok）位列第一季度全球App Store 和 Google Play綜合下載榜第3名，與去年第四季度排名相同，僅次於Facebook旗下WhatsApp 和 Messenger，兩者分別位列第1名和第2名。

第1季抖音（包括海外版TikTok）在應用內購收入方面也實現重大突破，全球用戶付費額預估達到1890萬美元，較去年同期590萬美元的收入大幅上漲222%，其中來自大陸iOS和美國市場的收入各占40%。

截至目前，Sensor Tower 數據顯示，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play的安裝量總和已經超過11億次，累計應用內購收入達到8000萬美元。

抖音。圖/財華社
抖音。圖/財華社
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