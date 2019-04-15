張善政：蔡政府阻礙兩岸交流 換掉她！

2019-04-15 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



行政院前院長張善政日前表態參選2020年總統大選，今（15）日在「津台青年圓桌會議」上表示，台灣總統蔡英文做的太差了，他從沒看過這麼差的總統，所以不要讓她再當了。「我覺得自己可以做的比她好，而要做的比她好，所以我要發展台灣經濟。」他說。

「津台青年圓桌會議」由天津市青年聯合會、台灣新世代青年智庫日聯合舉辦，今晚在福華飯店登場，聚焦兩岸青年交流。共青團天津市委員會黨組書記王峰率領十位團員來台，為期五日交流活動。

張善政說，他的祖籍在天津，祖父早年在大陸鐵道部，後來來台灣也是在鐵路局工作。話鋒一轉，他對著天津參訪團說，現在能來台灣是件不容易的事，因為現在的政府不喜歡太多交流，這非常糟糕，總是找理由不讓大陸參訪團來台灣。

張善政指出，大陸就業市場提供台灣年輕人機會，台灣應該也要歡迎大陸年輕人過來，彼此減少敵意，多交流，自然就不會有擦槍走火的事情發生，但是現在政府背道而馳，完全阻礙兩岸交流。

張善政表示，台灣發展經濟需要新科技，如大數據、人工智慧、5G等，而華為在這領域是數一數二，兩岸應多交流，多分享經驗，不要用政治思維，要鼓勵雙方交流，到彼此的工作環境去體驗，從底層工作認識彼此。替兩岸交流出份力量，「不要管上面政府在想什麼，我們把她換掉。」