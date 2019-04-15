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共機繞台巡航 共軍：年度計畫內的正常安排

2019-04-15 18:17聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，今天中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉今天指出，「此次行動是年度計畫內的正常安排，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。」

據中華民國國防部今（15）日表示，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，其餘共機循原航線飛返駐地。國防部指出，中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變台海現狀之事實，此舉無助於台海和平，更影響區域穩定與安定。

中共軍報記者網指出，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉今天就海空兵力繞台島巡航發表談話：近日，中國人民解放軍東部戰區出動包括艦艇、轟炸機和偵察機在內的海空兵力繞台島巡航，並進行必要的訓練演練，檢驗了多軍種一體化聯合作戰能力。此次行動是年度計畫內的正常安排，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。戰區部隊牢記新時代使命任務，努力提升新時代打勝仗能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

我空軍F-16戰機（左）監控繞台共機轟-6K（右）。資料照片／國防部提供
我空軍F-16戰機（左）監控繞台共機轟-6K（右）。資料照片／國防部提供
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