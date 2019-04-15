回擊龐培歐 中共外交部嗆：美國政客令人不齒

2019-04-15 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對美國國務卿龐培歐警告拉美國家當心中國在當地的投資行為，中共外交部發言人陸慷今天回擊說，龐培歐對中國與拉丁美洲關係有不實指責，他批評龐培歐肆意誹謗和挑撥，有關指責不負責任及毫無道理，中方強烈反對。他還嗆，一些美國政客不斷攻擊中國，令人不齒。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）日前接受秘魯《貿易報》採訪時表示，美國雖歡迎中國的私營企業為拉丁美洲帶來商品和服務，並歡迎這些公司與美國競爭滿足拉美人民所需，但他提醒拉丁美洲國家人民必須要認清，中國公司從事的活動非那麽好心。

他還警告，如果拉美國家使用中國技術，那麽它們的信息就會掌握在國家主席習近平和解放軍的手中，「那些與中國政府聯繫很深的國企想要在你們國家建設基礎設施和通訊設施。我們希望每個人都對此睜大雙眼。」

陸慷今天在中共外交部記者會表示，中國與拉丁美洲國家合作，本著相互尊重，平等互利的精神，集中共同發展，有利拉丁美洲國家改善經濟，為拉丁美洲國家帶來機遇。他並批評一些美國政客不斷攻擊中國，令人不齒。