河野太郎會李克強 協調習近平訪日

2019-04-15 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



日本外相河野太郎今天在北京與中國國務院總理李克強、國務委員兼外交部長王毅分別舉行了會談。日媒報導，雙方確認將朝著中國國家主席習近平為出席6月在大阪召開的二十國集團（G20）峰會而訪問日本，加快協調工作。預計日中將一致同意，透過推動官員交流，改善關係。

據日本共同社，圍繞福島核事故，會談還就中國持續實施的日本產食品進口限制展開磋商。兩國的合作關係能拓展至何種程度成為焦點。

河野在會談伊始稱：日中關係已經恢復正常。雖然日中之間存在種種難題，但希望今後兩國能切實努力肩並肩致力於全球性課題。

李克強表示，相信能在正常軌道上進一步推進兩國關係，並取得紮實且務實的成果。王毅強調需要增加正能量，開闢更加良好的發展前景。

報導指，日中之間還存在緩和包括尖閣諸島（中方稱釣魚島）在內的東海緊張局勢、重啟油氣田共同開發相關談判的課題。

報導稱，鑑於去年中國部分放寬了對日本產食品的進口限制，河野打算在會談中要求全面解除限制。希望避免日本在世界貿易組織（WTO）上訴機構裁決中二審敗訴的影響。

預計中方將要求日方基於一帶一路經濟帶構想，在第三方基礎設施開發方面提供合作。

雙方將為協調習近平訪日而努力，預計也會就面向北韓無核化的合作達成一致。